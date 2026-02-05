Появилось первое фотоподтверждение поставок российских Су-35 еще одному покупателю

Если фото подлинное, это говорит о существенном усилении потенциала алжирских Военно-воздушных сил.

Выложенная в сеть фотография демонстрирует истребитель Су-35 ВВС Алжира, что является первым визуальным подтверждением того, что самолет действительно эксплуатируется этой страной. Об этом сообщает Army Recognition.

Фотография была опубликована в начале февраля. На изображении виден Су-35 с четко заметными алжирскими опознавательными знаками на вертикальном хвостовом оперении.

Хотя алжирские военные чиновники публично не подтвердили прибытие самолетов, а Москва хранит молчание, поставка самолетов уже вызвала новую дискуссию среди американских политиков о последствиях расширения военных отношений Алжира с РФ.

Видео дня

Недавно стало известно, что администрация Вашингтона может ввести санкции против Алжира в связи с закупкой этой страной истребителей в России.

Некоторые СМИ связывали вопрос санкций с вероятной закупкой Алжиром истребителей Су-57 "пятого поколения", хотя на сегодняшний день никаких доказательств реальной поставки этих самолетов нет.

Как Су-57, так и Су-35 могут существенно усилить Военно-воздушные силы Алжира, которые полагаются на самолеты советской и российской разработки.

Основой алжирских ВВС сегодня выступает истребитель Су-30МКА. Он существенно уступает по своим боевым возможностям как лучшим западным машинам, так и более новым российским самолетам (таким, как, например, Су-35).

Истребитель Су-35 – что известно

Су-35 является российским многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным в ГКБ Сухого как дальнейшее развитие советского Су-27. На данный момент это самый мощный российский истребитель четвертого поколения.

Среди его главных преимуществ – передовая (по российским меркам) многорежимная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой Н035 "Ирбис", которая, если верить российским источникам, способна обнаруживать воздушные цели на дальности до 400 км.

Значительным преимуществом Су-35 является возможность применять новую ракету класса "воздух-воздух" Р-37М, которая якобы может поражать воздушные цели на дальности 200-300 км.

Военная авиация РФ – другие новости

Истребитель Су-35 активно поставляется Воздушно-космическим силам России. О передаче российской армии последней в 2025 году партии этих самолетов сообщалось в декабре. По состоянию на 2024 год ВКС РФ могли располагать около 110 таких самолетов. Небольшую партию этих машин получили китайцы.

Вместе с Су-35 Воздушно-космическим силам России активно поставляют фронтовые бомбардировщики Су-34, которые традиционно выступают носителями управляемых бомб с УМПК. Общее количество этих машин оценивают в более 160 единиц.

Вас также могут заинтересовать новости: