Американская компания Northrop Grumman проводит испытания новейшей системы РЭБ, не имеющей аналогов во всем мире.

Компания Northrop Grumman заявила об успешном завершении наземных тестов новой системы радиоэлектронной борьбы для F-16 (AN/ALQ-257), в то время, как в Украине истребители оснащены менее современным РЭБ ECIPS/CJS.

Air & Space Forces Magazine сообщает, что теперь США начинают летные испытания с интегрированным комплексом радиоэлектронной борьбы Viper (IVEWS).

Сначала в тесте принимал участие один истребитель, вскоре к нему присоединится еще одно воздушное судно. Однако место проведения испытаний остается засекреченным.

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Вице-президент по навигации, выживаемости и прицеливанию Джеймс Конрой заявил, что они планируют получить необходимые данные в течение нескольких недель полетов. Оперативная оценка испытаний будет завершена к "четвертому кварталу" 2024 года.

А вот оперативные и разработочные испытания по плану должны быть завершены в начале следующего года. После этого ВВС США, по данным издания, будут принимать решения касаемо того, когда будет начато производство новой системы РЭБ и ее поставки и боеготовности.

"Мы двигаемся быстро", — сказал Конрой.

По его словам, американские F-16 нуждаются в подобном оборудовании для поддержания оперативной значимости и выживаемости бортов. Система радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-257 умеет обнаруживать, идентифицировать и противостоять любым угрозам на современном поле боя. Кроме того, она способна определять точное местоположение источников излучения с помощью всего одного истребителя.

Конрой добавил, что эта система, после ее поставки на конвеер, позволит F-16 оставаться актуальным истребителем до 2040-х годов. Однако он не сообщил, ожидать ли Украине модернизации недавно переданных самолетов с использованием новейших систем радиоэлектронной борьбы.

F-16 в Украине

Украина продолжает расследование дела о крушении американского истребителя F-16. Появляется все больше деталей.

В частности, The Wall Street Journal, описывая данные американского чиновника, заявляет, что истребитель исчез с радаров буквально сразу же после того, как возле него взорвалась российская ракета.

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