Есть несколько версий крушения американского истребителя, выяснили журналисты.

Продолжается война в Украине, и в центре внимания находится крушение американского истребителя F-16 и гибель украинского пилота Алексея Меся с позывным Moonfish ("Рыба-Луна") во время отражения массированного российского воздушного удара.

Российская ракета взорвалась рядом с F-16 незадолго до того, как он исчез с радаров, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова американского чиновника. "По одной из версий, взрыв либо повредил самолет, либо заставил пилота маневрировать слишком низко над землей, что способствовало крушению", - отмечается в материале.

Украинские власти сообщили, что 27 августа задействовали самолеты F-16 для того, чтобы отразить мощный удар со стороны противника. "Смертоносное крушение украинского F-16 в первый день применения истребителей в бою… поставило под сомнение поспешность подготовки пилотов и их ввода в бой спустя всего несколько недель после прибытия в Украину", - пишет WSJ, ссылаясь на сведения американских и западных официальных лиц.

Видео дня

Журналисты узнали, что теперь западные чиновники обсуждают мудрость решения Украины развернуть новые самолеты в боевых условиях всего через несколько недель после их прибытия в страну и посадить на них пилотов, которые имели мало часов налета на передовых американских бортах.

По словам американских чиновников, украинская сторона еще не нашла доказательств того, что самолет был сбит дружественным или вражеским огнем, или что к крушению привела механическая неисправность.

"Западные пилоты, даже пройдя обучение, часто летают в течение многих месяцев со своими подразделениями и на учениях, прежде чем приступить к выполнению сложных заданий в зонах боевых действий. Украинские пилоты, напротив, быстро перешли от обучения к боевым действиям", - подчеркивается в материале.

Один из высокопоставленных чиновников поделился с изданием, что пока нет планов по корректировке текущей программы подготовки украинских пилотов, но "авария показывает, что происходит, когда вы пытаетесь торопить события".

Пилот Месь, погибший в результате крушения истребителя, обучался в Дании. Журналисты выяснили, что датская сторона выражала обеспокоенность насчет способности некоторых пилотов летать на F-16, однако Moonfish не входил в список этих летчиков.

"Обычно пилоты-новички F-16 проходят более полный курс обучения, а затем тренируются со своим подразделением до года, прежде чем им доведется принять участие в боевых действиях. Но украинские пилоты, которые летали на F-16 не более года, сразу же отправились на опасное и сложное поле боя", - подчеркивается в статье.

Важные новости Украины - что уже писали о мощном ударе РФ и потере F-16

27 августа россияне совершили одну из самых мощных атак по Украине. По данным Минобороны США, больше воздушных целей по нашей стране Россия направила только в первый день полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) - 160 ракет.

Украинская сторона сообщали, что во время отражения воздушного удара Алексей Месь на F-16 сбил один дрон и три крылатые ракеты. Эксперт по вопросам авиации Константин Криволап сказал, что потеря истребителя - не проблема, а трагедия заключается в гибели одного из лучших украинских пилотов.

Вас также могут заинтересовать новости: