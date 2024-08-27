Дания и Нидерланды не имели доступа к новым техническим решениям Соединенных Штатов.

Специалисты спецподразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил США 350th Spectrum Warfare Wing обновили самолеты F-16 Воздушных сил Украины, чтобы они могли лучше противодействовать российским средствам противовоздушной обороны. Об этом со ссылкой на ВС США сообщает Defense Express.

Интересно, что американские специалисты проводили работы с оборудованием, которое не находится на вооружении самих Воздушных сил Соединенных Штатов. По мнению экспертов, речь идет о контейнере ECIPS/CJS, который ранее заметили на украинских истребителях.

Его разработчиком выступила датская Terma и итальянская Leonardo. Это не только мощная цифровая станция РЭБ, но и станция фиксации угрозы о ракетной атаке.

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Отметим, что модернизацию проводили в сжатые сроки, которые были привязаны к дате передачи истребителей Киеву. Это еще более усложнило задачу для американских специалистов.

Эксперты считают, что благодаря обновленным системам РЭБ, украинские F-16 смогут не только чувствовать себя в небе более безопасно, но и достигать лучшей результативности при атаках российских ЗРК.

Поскольку Воздушные силы США будут получать от Украины данные по использованию средств РЭБ, они смогут вносить дальнейшие обновления в работу этих комплексов.

F-16 для Украины - самое главное

4 августа 2024 года, в День Воздушных сил Украины, показали первые истребители F-16, которые передали западные партнеры. Тогда президент Зеленский не раскрыл, какие именно задачи будут выполнять долгожданные самолеты.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина получит недостаточное количество F-16, чтобы на равных бороться с российской авиацией. Впрочем, Украина рассчитывает получить большее количество таких самолетов в будущем.

В свою очередь, в Воздушных силах отметили, что F-16 будут использовать, прежде всего, как инструмент усиления украинской ПВО. В частности, в качестве орудия для борьбы с малоразмерными целями.

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