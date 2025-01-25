Отмечается, что оборонные ведомства Франции и Германии фактически "пропихнули" уже вроде бы похороненный проект.

Совместный проект Франции и Германии по созданию танка нового поколения MGCS бесперспективный, ведь мысль о том, что танк уже "отжил" свое на поле боя, где царят дроны, довольно крепко укоренилась, пишет Defence Express.

"Оборонные ведомства Франции и Германии фактически "пропихнули" уже вроде бы похороненный проект, на который пойдут достаточно весомые ресурсы, как средства, так и время", - говорится в статье.

Отмечается, что реализацией проекта будут заниматься компании Krauss-Maffei Wegmann, Nexter, которые теперь называются KNDS Germany и KNDS France, Rheinmetall и Thales.

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При этом в издании акцентировали, что даже наиболее современные танки, такие как Abrams и Leopard 2, не оправдали ожидания войны нового поколения, и это не удивительно. Что касается советских модернизированных танков, так они вообще оказались малопригодными для традиционного использования, добавили в Defence Express.

"Более того, Т-34 появился в 1940 году, Leopard 2 – в 1979 году. Между ними 39 лет. А от появления Leopard 2 до MGCS в 2040 году пройдет минимум 61 год. В то же время, вряд ли между Leopard 2 и MGCS технологический разрыв будет таким же, как между Renault FT и Leopard 2, между которыми 62 года", - констатировали в статье.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии разрабатывают новый танк, который станет следующим этапом развития Leopard 2. Отмечалось, что он может получить название Leopard 3 и станет "мостом" к будущему MGCS, создаваемому совместно с Францией.

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