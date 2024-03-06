Установка стояла под открытым небом, хотя батарея работает в сумерках, или ночью.

После двух лет попыток россияне смогли уничтожить одну из украинских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Как пишет Forbes на основе анализа видео россиян, установку заметил беспилотник возле лесополосы в Никаноровке Донецкой области, примерно в 40 км от линии фронта. Впоследствии на HIMARS нацелили гиперзвуковую ракету "Искандер".

Ракета упала вблизи HIMARS и поразила ее. Судьба экипажа неизвестна. Издание отмечает, что также непонятно, почему HIMARS стоял под открытым небом среди белого дня. 27-я ракетно-артиллерийская бригада - единственное подразделение украинской армии с HIMARS - обычно работает на рассвете и в сумерках.

"В любом случае, это тяжелая потеря для украинской армии - и редкая контрбатарейная победа для российской армии, которая в основном не смогла противостоять HIMARS американского производства. Похоже, сочетание разведывательного беспилотника и батареи "Искандер" наконец взяло верх над украинской 27-й бригадой", - пишет издание.

Почему Россия охотится за HIMARS

Понятно, почему россияне предпочитают охотиться именно на HIMARS. В прошлом месяце в течение одной недели HIMARS трижды нацелился на скопление российских сил в радиусе действия шести ракет M30/31. Они способны лететь до 90 км и разбрасывать 182 000 вольфрамовых шариков.

Эти снаряды ликвидировали около сотни российских солдат и много офицеров. HIMARS также поражает российскую артиллерию, штабы и склады снабжения. В течение нескольких месяцев прошлого года они также били по авиабазам и объектам противовоздушной обороны ракетами большего радиуса действия.

"Потеря одного HIMARS - это не смертельный удар для украинской армии. США передали Украине 39 HIMARS. Великобритания, Германия, Италия и Франция также пожертвовали 25 M270, которые являются гусеничными аналогами HIMARS с вдвое большей ракетной мощностью. То есть украинцы все еще имеют 98% своих HIMARS и M270", - отмечает издание.

Уничтожение из-за российской контрбатарейки - не самая большая угроза для украинских батарей HIMARS. Скорость огневых миссий HIMARS, похоже, замедлилась за последние месяцы - и не трудно понять почему.

Соединенные Штаты были крупнейшим донором ракетных боеприпасов для Украины, а республиканцы в Конгрессе США заблокировали дальнейшую помощь, начиная с октября. Боеприпасы для своих HIMARS у Украины закончатся быстрее, чем закончатся сами HIMARS.

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