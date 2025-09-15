F-16 Fighting Falcon остается любимцем пилотов благодаря маневренности и ориентации на пилота.

Несмотря на появление новейших истребителей пятого поколения, опытные пилоты продолжают отдавать предпочтение классике. Канадский летчик-испытатель Билли Флинн, который имеет более 5000 часов налета на более чем 80 типах самолетов, признался, что наибольшее удовольствие получает от полетов на F-16 Fighting Falcon.

В интервью на YouTube-канале Hasard Lee он назвал этот самолет "самым сексуальным и агрессивным истребителем всех времен". По словам Флинна, одномоторный F-16 отличается от более новых машин простотой, маневренностью и ориентацией на пилота.

F-16, созданный в 1970-х годах, задумывался как легкий и чрезвычайно чувствительный в управлении самолет для ближнего боя. За более чем полвека он доказал свою эффективность, оставаясь в строю десятков стран и даже служа "рабочей лошадкой" американской группы Thunderbirds.

Несмотря на модернизацию военных арсеналов, F-16 будет продолжать летать как минимум до 2040-х годов, сохраняя статус одного из любимых самолетов как среди военных, так и среди авиационных энтузиастов.

