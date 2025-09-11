Обычно в крылатых ракетах боевая часть составляет треть от взлетного веса, заметил Катков.

В рамках проекта ERAM, который предусматривает создание доступных по стоимости авиационных боеприпасов с дальностью более 400 километров, Украина получит доступ к новым крылатым ракетам. Предполагается выпуск не менее тысячи единиц таких снарядов в год.

Как рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, проект ERAM был начат в июле 2024 года. Речь идет об авиабомбе весом 227 килограммов.

"Дальность полета такой крылатой ракеты должна составлять более 400 километров. В то же время боевая часть не равна всей массе в 227 килограммов, ведь значительный вес занимают двигатель, топливо, системы управления и другие компоненты", – отметил Катков.

Военный эксперт добавил, что обычно в крылатых ракетах боевая часть составляет треть от взлетного веса. Поэтому в случае с этим боеприпасом речь может идти о примерно 70 килограммах.

"Конкурс ERAM выиграли две компании – Zone 5 Technologies и CoAspire. Они разработали в соответствии с заданными тактико-техническими требованиями различные боеприпасы: Rusty Dagger у Zone 5 Technologies и RAACM у CoAspire. Имеют одинаковые характеристики, поскольку создавались под одно и то же тактико-техническое задание: общий вес – 500 фунтов, дальность – более 400 километров, способность работать без GPS в условиях РЭБ", – рассказал главред Defense Express.

Катков напомнил, что США уже разрешили продажу ракет в рамках проекта Украине. Осуществлять закупку будут европейские страны. При этом он отметил, что соглашение еще либо не заключили, либо не сообщили об этом публично.

"Поскольку победили две компании, остается открытым вопрос: они вместе будут изготавливать тысячу единиц в год, или по 500 каждая? Есть информация, что первые изделия появятся уже в октябре, но массовое производство стартует только в 2026 году. В октябре будет передано лишь незначительное количество, сейчас идет малосерийное производство", – констатировал Олег Катков.

Ракеты ERAM для Украины

Военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник рассказывал, что эти боеприпасы являются гибридом авиационной бомбы и крылатой ракеты. По его словам, по дальности ERAM близки к ракетам Storm Shadow (Великобритания), Scalp (Франция) и Taurus (Германия).

"Масса боевой части, правда, вдвое ниже. Но при этом стоимость одной ракеты ERAM – в пять раз меньше", – добавил Мельник.

