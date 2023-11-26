Европа может нарастить поставки боеприпасов Украине, если временно приостановит отгрузку этой продукции третьим странам, не находящимся в таком положении, как Украина. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью "Суспільне".
Он отметил, что Россия до сих пор не смогла достичь ни одной стратегической цели, которые ставила перед собой в начале вторжения. Но опасность заключается в том, что Кремль мобилизует экономику и ресурсы на продолжение войны, и к этому факту нельзя относиться легкомысленно, убежден Ринкевичс.
По его словам, в Европе "многие" понимают необходимость так же мобилизовать собственную оборонную промышленность. Но для этого нужно время.
"Я знаю, что есть некоторые так называемые третьи страны, которые все еще покупают боеприпасы у европейских заводов. И если мы можем отложить, например, их закупки, потому что у них нет активной военной ситуации, то, наверное, это то, что мы должны сделать", — предлагает Ринкевичс.
Поставки западного оружия в Украину
Как писал УНИАН, в руководстве ЕС признали, что до марта Европа даже совместными усилиями, вероятно, не успеет предоставить Украине обещанный миллион артиллерийских снарядов. Европейская промышленность не имеет мощностей для производства такого количества снарядов, и поэтому членов ЕС призывают сделать удовлетворение потребностей Украины приоритетом.
На этом фоне, казалось бы, становится еще важнее помощь от США. Но за последние недели американские поставки сократились из-за проблем с принятием новой программы поддержки Украины и начала войны на Ближнем Востоке.