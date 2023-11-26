Страны ЕС до сих пор продолжают продавать боеприпасы третьим странам по коммерческим контрактам, несмотря на нехватку снарядов для Украины.

Европа может нарастить поставки боеприпасов Украине, если временно приостановит отгрузку этой продукции третьим странам, не находящимся в таком положении, как Украина. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью "Суспільне".

Он отметил, что Россия до сих пор не смогла достичь ни одной стратегической цели, которые ставила перед собой в начале вторжения. Но опасность заключается в том, что Кремль мобилизует экономику и ресурсы на продолжение войны, и к этому факту нельзя относиться легкомысленно, убежден Ринкевичс.

По его словам, в Европе "многие" понимают необходимость так же мобилизовать собственную оборонную промышленность. Но для этого нужно время.

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"Я знаю, что есть некоторые так называемые третьи страны, которые все еще покупают боеприпасы у европейских заводов. И если мы можем отложить, например, их закупки, потому что у них нет активной военной ситуации, то, наверное, это то, что мы должны сделать", — предлагает Ринкевичс.

Поставки западного оружия в Украину

Как писал УНИАН, в руководстве ЕС признали, что до марта Европа даже совместными усилиями, вероятно, не успеет предоставить Украине обещанный миллион артиллерийских снарядов. Европейская промышленность не имеет мощностей для производства такого количества снарядов, и поэтому членов ЕС призывают сделать удовлетворение потребностей Украины приоритетом.

На этом фоне, казалось бы, становится еще важнее помощь от США. Но за последние недели американские поставки сократились из-за проблем с принятием новой программы поддержки Украины и начала войны на Ближнем Востоке.

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