И это при условии, что производственные мощности не будут отвлекать на собственные нужды стран Европы.

Чтобы обеспечить Украину артиллерийскими боеприпасами в достаточном количестве, европейскому ВПК понадобится от 7 до 14 лет. Об этом пишет издание Defense Express, специализирующееся на оружейной тематике.

Журналисты проанализировали доклад норвежской компании Nammo, которая является одним из крупнейших производителей боеприпасов в Европе, по ситуации в европейской оборонной отрасли. Норвежцы подсчитали, что сегодня вся Европа совокупно способна производить около 500 тысяч артиллерийских боеприпасов в год. Тогда как потребность Украины составляет около 600 тысяч боеприпасов в месяц.

То есть, чтобы обеспечить годовую потребность ВСУ в боеприпасах с темпами стрельбы в 20 тысяч снарядов в день, Европе при нынешних темпах производства понадобится около 14 лет. Если темпы стрельбы снизить до 10 тысяч боеприпасов в день (300 тысяч в месяц), то Европа сможет покрыть годовые расходы ВСУ за семь лет.

Видео дня

"И это из расчета, что уже сегодня Европа имеет темпы производства артиллерийских боеприпасов в 500 тысяч в месяц, хотя на самом деле ситуация по цифрам сегодня может быть несколько хуже — например, известно, что в феврале 2023 Европа имела темпы производства в 300 тысяч артиллерийских снарядов в год, поэтому вряд ли сегодня эта цифра могла резко вырасти вплоть до 500 тысяч", – отмечает Defense Express.

Проблемы с западной поддержкой Украины

Как писал УНИАН, Запад сомневается, что сможет одновременно обеспечить оружием Украину и Израиль. Оборонная промышленность стран-членов НАТО не имеет достаточных резервных мощностей, чтобы реагировать на кризисы, подобные нынешнему, говорят в Альянсе.

Также мы рассказывали, что даже без израильского фактора Европейский Союз уже отстает от своих планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту. По данным источников издания Bloomberg, прошло уже более половины времени, однако план выполнен лишь на 30% и, исходя из объема контрактов, подписанных на сегодняшний день, рискует не достичь своей цели.

Вас также могут заинтересовать новости: