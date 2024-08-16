Это связано с ограниченными возможностями союзников проводить разведку над территорией России.

Несмотря на просьбы Украины, в США до сих пор отказываются предоставить разрешение на удары ракетами большой дальности ATACMS по территории России. При этом, по данным источников CNN, США придерживаются такой позиции не из-за риска эскалации, а из-за ограниченного запаса этих ракет, поэтому предпочитают, чтобы Украина использовала ATACMS для ударов по Крыму.

В то же время эксперты Defense Express считают, что это не является основной причиной, поскольку еще в мае в Пентагоне официально объявили о том, что вышли на темп поставки десятков ракет в месяц и больше не озабочены сокращением запасов ATACMS.

При этом они указывают на еще один неочевидный нюанс в применении этих ракет, который может объяснить логику решения США.

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Как пишут в Defense Express, партнеры Украины регулярно проводят разведывательные полеты над акваторией Черного моря. При этом в РФ давно жалуются на то, что после таких полетов Украина наносит значительные удары, которые приводят к весомым потерям в средствах ПВО, самолетах, корабельном составе, командирско-управленческом звене оккупантов.

Как напоминают эксперты, когда речь идет о дальнобойных высокоточных средствах поражения, их эффективность напрямую зависит от целеуказания. И это очень важно в ситуации, когда количество боеприпасов ограничено.

"В то же время возможности партнеров осуществлять аналогичный мониторинг объектов на территории Курской, Воронежской, Белгородской областей РФ очевидно значительно меньше. То есть потенциальный расход ракет на поражение типичной цели также будет больше, а эффективность - меньше", - объясняют эксперты.

Хотя, добавляют они, такая позиция не может объяснить, почему Украине не позволяют использовать дальнобойные варианты ATACMS по аэродромам с российскими боевыми самолетами - в Курске, Воронеже, Таганроге, Ростове-на-Дону, Ейске.

Удары дальнобойным оружием по РФ

Ранее правительство Великобритании не дало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow в рамках наступления на Курск. При этом Дмитрий Лантушенко, капитан 117-й бригады территориальной обороны, который участвовал в наступлении на Курск, отмечал, что такое разрешение позволило бы ВСУ перекрыть каналы снабжения российской обороны в Курской области.

"Тот, кто способен контролировать потоки снабжения, может максимально эффективно использовать свои силы. Если бы у нас были Storm Shadow, мы могли бы наносить удары по логистическим узлам и железным дорогам, что нарушило бы эти линии снабжения и замедлило бы их, существенно помогая украинским войскам", - пояснил он.

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