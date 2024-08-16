Не из-за риска эскалации: в CNN раскрыли, почему США не разрешают бить ATACMS по Курщине

Американские официальные лица уверены, что целесообразнее использовать эти ракеты для ударов по целям в Крыму.

США не позволяют Украине использовать американское дальнобойное оружие в Курской области, поскольку видят целесообразность его применения для ударов по оккупированному Крыму.

Об этом пишет CNN со ссылкой на американских чиновников. Отмечается, что США придерживаются такой позиции не из-за риска эскалации, а потому что имеют ограниченное количество ракет большой дальности ATACMS.

По мнению официальных лиц США, предоставленные ракеты целесообразнее использовать для дальнейшего нанесения ударов по оккупированному Россией Крыму.

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Операция ВСУ в Курской области

На подконтрольной украинским войскам территории Курской области создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым. Под контролем ВСУ уже более 80 населенных пунктов Курщины.

На фоне успехов Сил обороны Украины РФ перебрасывает в Курскую область войска с позиций на оккупированной территории Украины. Об этом рассказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

Между тем немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что продвижение украинских сил на территории РФ свидетельствует о том, что армия все еще имеет волю и способность выиграть эту войну.

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