Это позволило бы нарушить пути снабжения российской армии.

Британия должна разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow против целей на территории России, чтобы перекрыть каналы снабжения российской обороны. Об этом заявил в интервью The Times Дмитрий Лантушенко, капитан 117-й бригады территориальной обороны, участвовавший в наступлении на Курск.

"Большая часть военных действий связана с логистикой снабжения. Тот, кто способен контролировать потоки снабжения, может максимально эффективно использовать свои силы. Если бы у нас были Storm Shadow, мы могли бы наносить удары по логистическим узлам и железным дорогам, что нарушило бы эти линии снабжения и замедлило бы их, существенно помогая украинским войскам", - объяснил он.

Военный также сказал, что эти ракеты позволят Украине уничтожить авиабазы, на которых хранятся планерные бомбы, которые Россия с разрушительным эффектом применяет во время войны.

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Удары по России западным оружием

Ранее Министерство обороны Британии подтвердило, что Украина может свободно использовать британское оружие на российской территории, в том числе и во время наступления на Курск. Однако Украине все еще не позволено использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России.

Как пишет The Telegraph, Украина просила Британию разрешить использовать эти ракеты, поскольку хочет нанести удары по аэродромам и логистическим узлам далеко за линией фронта, которые Москва использует для укрепления своих позиций в Курске.

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