Украина хочет наносить удары по аэродромам и логистическим узлам далеко за линией фронта.

Правительство Великобритании не дало Украине одобрения на использование ракет Storm Shadow в рамках наступления на Курск. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает The Telegraph.

"Никаких изменений не произошло", - заявил источник изданию.

Как сообщается, во время визита в Великобританию в прошлом месяце Зеленский лоббировал премьер-министра Кира Стармера, чтобы тот снял ограничения на использование ракет Storm Shadow, дальность которых составляет около 250 километров.

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"Украина хочет нанести удары по аэродромам и логистическим узлам далеко за линией фронта, которые Москва использует для укрепления своих позиций в Курске", - пишет The Telegraph.

Бывший британский танковый командир Хэмиш де Бреттон-Гордон говорит, что ракеты Storm Shadow смогут поражать "железнодорожные узлы и ключевые дороги, ведущие в Курск, а также любые аэродромы в радиусе 100 миль (около 160 км - УНИАН)".

Как сообщается, позиция по использованию ракет Storm Shadow - это не только позиция правительства Великобритании, ведь ракета производится во Франции, а это означает, что Париж также имеет право голоса в отношении условий.

Киев также запросил у Вашингтона разрешение на использование ракеты большой дальности Atacms во время наступления, но и в этом ему пока отказали, сообщает издание.

"Помимо унижения Путина, наступление Украины на Курск может заставить Москву отвести подразделения от Покровска, где силы Киева заняли оборонительную позицию", - анализирует The Telegraph.

Однако источники издания заявляют, что позиция Великобритании не изменилась: "Мы оказываем военную помощь для поддержки явного права Украины на самооборону от незаконных нападений России в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы ясно даем понять, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины".

Бои в Курской области - подробности

С 6 августа на территории российской Курской области начались бои. 12 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о взятии под контроль около 1000 квадратных километров территории РФ.

По мнению аналитиков, наступление повышает моральный дух украинцев, усиливает рычаги для переговоров, а также отвлекает вражеские войска с других территорий.

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