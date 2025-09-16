Причина, почему самолеты красят именно в серый, заключается не только в маскировке.

Замечали ли вы, что современные истребители в основном окрашены в серый цвет? Конечно, это можно объяснить маскировкой – цвет затрудняет визуальное обнаружение самолетов.

Но все куда сложнее, рассказывает ресурс Wion. Правда заключается в том, что современная краска для самолетов содержит материалы, поглощающие в том числе радиолокационные волны. Так почему же самолеты красят именно в серый цвет – читайте дальше.

Визуальный камуфляж

Серый цвет, в который красят истребители, почти совпадает с цветом неба и облаков на разных высотах. Такой подход позволяет самолетам сливаться с фоном, что значительно усложняет их обнаружение врагами.

Уменьшение радиолокационной заметности

Часто современная краска для авиации содержит материалы, поглощающие радиолокационные волны. И она уменьшает вероятность обнаружения борта вражескими радиолокационными системами.

Защита от перегрева

Оказывается, что серая краска ограничивает количество солнечного тепла, поглощаемого самолетом. Она защищает борт от перегревания во время длительного пребывания в небе. Кроме того, уменьшаются блики, которые могут выдать врагу место пребывания самолета.

Серый цвет бывает разным

На самом деле не все самолеты красят одной краской. Те истребители, которые летают над водой, часто окрашены в сине-серый цвет. В то же время борта, которые функционируют на больших высотах, окрашены в более светлые оттенки серого, чтобы сливаться с небом. Это помогает сохранять маскировку в различных условиях окружающей среды и освещения.

Почему выбрали именно серый камуфляж

Использование серого цвета для военных самолетов берет свое начало со времен Первой мировой войны. Этот камуфляж был эффективным на многих театрах боевых действий, поскольку обеспечивает сбалансированную маскировку как в воздухе, так и на земле.

"Краска может иметь слои микроскопических материалов, которые поглощают сигналы от радаров и инфракрасных детекторов, что затрудняет обнаружение самолетов даже с помощью современных систем", – добавляют авторы.

К тому же, серая краска является экономичной и быстро наносится.

Какой истребитель является самым экспортируемым в мире

Истребитель F-16 Fighting Falcon, который производит американская компания Lockheed Martin используется в более чем 25 странах. Он чаще всего экспортируется в другие страны – эксплуатируют его и Воздушные силы ВСУ.

Одним из факторов, который влияет на его популярность, является относительно доступная цена и стоимость обслуживания.

