Подобные испытания проводятся каждые шесть месяцев, чтобы удостовериться в готовности инфраструктуры к оперативным действиям.

Соединенные Штаты успешно провели электронный тестовый запуск межконтинентальной баллистической ядерной ракеты Minuteman III, сообщили на авиабазе ВВС США Оффат.

Тест, проведенный 17 сентября без фактического запуска ракеты, был назван "сигналом для наших союзников и противников". Такие испытания проходят дважды в год для проверки готовности ракетного комплекса к оперативному использованию.

Minuteman III - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, которая стоит на вооружении армии США с 1970 года. Ее дальность полёта составляет около 9,5 тысяч километров. До этого, последний тестовый запуск ракеты проводился в июне, еще одно испытание состоялось в сентябре 2023 года. В середине 2030-х годов Minuteman III планируют полностью заменить на ракеты Sentinel.

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По данным Стокгольмский института исследования проблем мира, Соединенные Штаты располагают на данный момент 5044 ядерными боеголовками, из которых в состоянии боеготовности находятся 1770. У РФ же эти показатели достигают 5580 и 1710 единиц соответственно.

Ядерный потенциал США - какие проблемы

Пентагон пересмотрел прогнозируемую стоимость реконструкции сотен ядерных ракетных шахт до 141 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов долларов больше оценки, предоставленной в январе.

Проект ВВС США, известный как Sentinel, включает замену межконтинентальных баллистических ракет времен холодной войны внутри шахт на более новые модели, пишет The Wall Street Journal.

В основном сельские общины, в которых размещаются ракеты, погрузились в неопределенность относительно того, когда - и начнут ли вообще - тысячи рабочих строительный проект, который должен был начаться этим летом. Военные лидеры недавно сообщили жителям Кимболла, Небраска, города, окруженного одним из крупнейших ракетных полей, что может пройти пять или более лет, прежде чем начнутся работы.

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