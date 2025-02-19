Отмечается, что данное испытание "не является ответом на текущие мировые события".

США провели испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Запуск состоялся 19 февраля в 01:00 по тихоокеанскому времени с Военно-воздушной базы Ванденберг. Им руководила 377-я группа испытаний и оценки.

"Этот испытательный запуск является частью рутинных и периодических мероприятий, призванных продемонстрировать, что ядерное сдерживание Соединенных Штатов остается безопасным, надежным и эффективным в сдерживании угроз 21-го века, и успокоить наших союзников", - говорится в официальном сообщении базы.

Как заявил исполняющий обязанности министра ВВС Гэри Эшворт, данный запуск - всего лишь один из способов, с помощью которых ВВС демонстрирует готовность, точность и профессионализм ядерных сил США:

"Он также обеспечивает уверенность в летальности и эффективности миссии ядерного сдерживания страны".

В Ванденберге также акцентировали, что это "испытание является частью постоянной приверженности страны поддержанию надежного сдерживания и не является ответом на текущие мировые события".

"Во время этого испытания мы собрали и проанализировали эксплуатационные характеристики и другие ключевые данные для оценки текущих компетенций ракетной системы. Это позволяет нашей команде анализировать и сообщать о точности и надежности текущей системы, одновременно проверяя прогнозируемые улучшения ракетной системы. Данные, которые мы собираем и анализируем, имеют решающее значение для поддержания Minuteman III, пока мы прокладываем путь для Sentinel", - заявил командир 377-й группы, полковник Дастин Хармон.

США провели запуск МБР Minuteman III - видео

Напомним, до этого США успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III в начале октябре 2024 года.

Тогда ракета без ядерной нагрузки преодолела около 6800 км до испытательного полигона противоракетной обороны армии США на Маршалловых островах в Тихом океане.

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