"Баба Яга" - один из самых эффективных ударных беспилотников, которые есть в Украине, говорят эксперты.

Украинские дроны "Баба Яга" получили новое мощное оружие. Последние изображения показывают, что ночные дроны-бомбардировщики теперь оснащены управляемыми высокоточными бомбами, которые способны поражать с большого расстояния.

Как говорится в материале Forbes, это создает смертельную угрозу для россиян, поскольку "Баба Яга" может атаковать издалека. Возникает ряд вопросов о том, что это за бомба и как она работает.

Ночные ужасы России

"Баба Яга" - это российское военное обобщенное название нескольких типов украинских ночных бомбардировщиков-мультикоптеров. Они несут гораздо более тяжелую бомбовую нагрузку, чем небольшие дроны, которые летают днем. В то время как небольшие БПЛА обычно несут примерно килограмм, ручную гранату или пару меньших единиц оружия, "Баба Яга" сбрасывает на позиции врага пару 10-килограммовых противотанковых мин ТМ-62.

Большие размеры и громкие роторы делают эти дроны легкой мишенью, поэтому "Баба Яга", как сказочная славянская ведьма, в честь которой они названы, летает ночью. Это добавляет им таинственности. Часто говорят, что их невозможно заблокировать, а один сайт предположил, что их можно было сбить только с помощью огнемета.

"Бабу Ягу", оснащенную грабберами, использовали для сбора вражеских радиостанций и других предметов после атаки. Это привело к постоянным слухам о том, что они налетают и выносят раненых оккупантов в механических когтях.

В последние месяцы россияне были более эффективными в борьбе с ночными бомбардировщиками, используя, в частности, две тактики. Один из них - развертывание снайперских групп с тепловизионными прицелами, которые могут различать дроны в темноте. Как правило, "Баба Яга" летает медленно на низкой высоте, и таким образом их можно сбить. Хотя, по некоторой информации, эти дроны сейчас бронированные.

Другая техника заключается в использовании дронов FPV, также с тепловизором, для перехвата воздух-воздух. Эта тактика привела к резкому росту потерь "Бабы Яги", но им все еще удается ликвидировать много россиян. Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, заявил, что даже с высоким уровнем потерь "Баба Яга" - один из самых эффективных ударных беспилотников, которые есть в Украине.

Новый таинственный боеприпас

На прошлой неделе украинский военный телеграм-канал "Авангард" обнародовал новое вооружение, опубликовав российские изображения "Бабы Яги", которая была сбита с оружием с маркой "БК-3ОФ".

Отверстия вокруг носовой части боеприпаса указывают на то, что это какой-то тип управляемого оружия. Это меняет правила игры. Обычно бомбардировка беспилотниками должна осуществляться непосредственно над целью, чтобы обеспечить точность, и обычно это делается с небольшой высоты. Канал отмечает, что даже при падении с 80 метров показатель попадания составляет лишь около 50%.

Управляемые бомбы могут быть выпущены с гораздо большего расстояния или с большей высоты, поэтому дрон может быть далеко и высоко. Именно такую тактику используют российские истребители, которые выпускают планирующие бомбы на украинские позиции, чтобы избежать ракет "земля-воздух".

"Баба Яга" с управляемыми бомбами на высоте могла атаковать со значительного расстояния, достаточного, чтобы оказаться вне зоны действия препятствий или снайперов, выпустить бомбы и исчезнуть до того, как ее перехватят FPV-дроны врага.

Оружие имело диаметр 125 мм. Судя по внешнему виду, это был фабричный боеприпас, а не один из многих самодельных видов оружия, таких как модифицированные противотанковые мины. Вероятно, он был оснащен полуактивной лазерной системой самонаведения. Но не все эксперты согласились с этим.

Сайт CAT-UXO предоставляет авторитетную информацию о боеприпасах в Украине и других странах. По их данным, БК-30Ф использует осколочную боевую часть РК-30Ф от переносной ракеты РК-3 Корсар украинского производства.

CAT-UXO в целом точны в своей идентификации, хотя она может быть сомнительной, поскольку RK-3 использует тип ракеты, известный как "beam rider". Они существенно отличаются от полуактивных ракет с лазерным наведением, таких как Hellfire, в которых оператор размещает лазерную точку на цели, а бомба наводится на нее. Вместо этого лазерный луч используется для передачи управляющих сигналов ракете в зависимости от того, где оператор размещает перекрестие прицела. Таким образом, beamrider имеет лазерные приемники сзади для связи с оператором, а не для наведения на цели. Вот почему на передней части ракет РК-3 Корсар не видно датчиков - в отличие от новых БК-30Ф.

Другие эксперты, в частности Трент Теленко, предположили, что новое оружие использует какой-то вид оптического наведения. Вероятно, это сделали для того, чтобы предоставить дрону полуавтономные возможности, чтобы боеприпас долетел, даже при условии глушения БПЛА.

Впрочем, издание отмечает, если бы это было так, мы видели бы одну диафрагму, больше похожую на камеру, а не кольцо диафрагм, как на фото.

Недорогие лазеры

Обычно лазерное оружие чрезвычайно дорогое. "Адские огни" стоят более 85 тысяч долларов за выстрел. Военно-воздушные силы США в значительной степени заменили свои дорогие боеприпасы с лазерным наведением на более доступные JDAM с наведением GPS, но все еще имеют оружие, например, бомбу малого диаметра с лазерным наведением, которая стоит более 150 тысяч долларов. Использование такого оружия для продления жизни "Бабы Яги" стоимостью около 25 тысяч долларов не имело бы особого смысла.

Однако некоторые источники, включая DanielR, предполагают, что это действительно полуактивный лазерный самонаводчик. Один источник издания сообщил, что его изготавливают в Украине с использованием коммерческой электроники стоимостью сотни долларов, а не десятки тысяч. Это, конечно, звучит правдоподобно. Качество сборки указывает на то, что он был сделан в лучше оборудованном месте, чем в гаражной мастерской, а украинский стартап прекрасно использует промышленные технологии в военных целях.

"Детали БК-30Ф, вероятно, останутся тайной по крайней мере до тех пор, пока российские источники не опубликуют более детальный анализ. Мы ничего не знаем о его радиусе действия, точности или мощности боеголовки. Но это, скорее всего, значительно увеличит смертоносность и тактическую гибкость "Бабы-Яги" и продолжит создавать ужасы россиянам", - пишет издание.

Угроза "Бабы Яги" - как реагирует РФ

Россияне давно признают большой прогресс Украины в разработке дронов типа "Баба яга". Поэтому сейчас они также активно работают в этом направлении.

Недавно стало известно, что в РФ начали серийно производить тяжелый ударно-разведывательный беспилотник "МиС-35", который позиционируют в качестве "мини-бабы-яги".

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