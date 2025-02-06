Без снаряда этот дрон может летать на расстояние до 40 километров.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный говорит, что российский БПЛА "Молния-1" отличается от классических FPV-дронов.

"Стандартный FPV - это квадрокоптер. Это мини-вертолет с четырьмя двигателями. А "Молния" - это самолетик. Принципиальная разница в том, что он летит значительно дальше. Для FPV стандартно 15-20 километров, а "Молния" может лететь и на 30-40. Вопрос в ее управлении - каким образом передавать радиосигнал. Если это радиосигнал, то против него действенный РЭБ", - сказал он в эфире "Radio NV".

Нарожный добавил, что беспилотник "Молния-1" способен нести противотанковую мину "ТМ-62", которая весит 11 килограммов. Однако дальность его полета в таком случае уменьшается:

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"На тех фото пропагандистских, где они публикуют пуск этих "Молний", их пускают с 9 этажа или крыши здания. Это означает, что с земли она не может подняться с этой миной. А значит расстояние, на которое она может нести эту мину, относительно небольшое, километров пять. Ведь топлива ей надо много".

БПЛА "Молния": что известно

О появлении нового российского дрона "Молния" стало известно осенью 2024 года. Тогда командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко рассказывал, что впервые враг его использовал для удара по Харькову.

В городской прокуратуре Харькова рассказывали, что этот дрон является чем-то средним между бытовым БПЛА Mavic и "шахедом". Тогда отмечалось, что эти дроны способны нести боеприпасы весом 3-5 килограммов.

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