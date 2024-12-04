Данные свидетельствуют, что реальные повреждения в результате атаки МБР были минимальными, и удар больше напоминал зрелищный фейерверк, чем серьезную угрозу.

Эхо удара баллистической ракетой "Орешник" по Днепру до сих пор слышно через две недели после события. Правитель РФ Владимир Путин продолжает заявлять об эффективности этого оружия. Эти заявления активно подхватывают как российские, так и зарубежные СМИ, пишет Forbes.

Это был первый в мире случай применения баллистической ракеты средней дальности с неядерными боеголовками. Каждая боеголовка содержала 36 суббоеприпасов без взрывчатки, которые наносят ущерб исключительно кинетической энергией. Как сказал Путин, их воздействие напоминает "падение метеорита". Однако данные свидетельствуют, что реальные повреждения были минимальными, и удар больше напоминал зрелищный фейерверк, чем серьезную угрозу.

"Стержни Путина"

Идея создания "кинетического" оружия возникла еще в 1950-х годах, когда аналитический центр RAND предложил использовать вольфрамовые стержни вместо ядерных боеголовок на МБР в рамках проекта "Тор". Позже этот концепт часто использовали писатели-фантасты, в том числе Джерри Пурнель. Стержни могли бы находиться на орбите и впоследствии падать на цель с высокой скоростью, создавая эффект, похожий на ядерный взрыв, но без радиации.

Видео дня

Спустя десятилетие Путин заявляет о том же, утверждая, что "Орешник" может иметь эффект, "сравнимый по силе с ядерным ударом". По его мнению, такое оружие могло бы приводить к катастрофическим последствиям, напоминая метеориты, когда-то создававшие озера. Но эти заявления выглядят технически корректными лишь в очень узком смысле.

Энергия боеголовок "Орешника" формируется исключительно за счет скорости. Например, боеголовка из шести независимых спусковых аппаратов, весом около 1800 фунтов, развивает скорость до 10 Махов. Это создает кинетическую энергию около 3,6 миллиарда джоулей - несколько меньше, чем эквивалент взрыва одной тонны тротила. Для сравнения, американская бомба GBU-43 (так называемая "Мать всех бомб") имеет мощность 11 тонн тротила.

Эффективность и точность

"Орешник" продемонстрировал впечатляющее распространение суббоеприпасов. Однако спутниковые изображения после удара по заводу "Южмаш" не показали значительных повреждений. Согласно оценкам, точность ракет ограничивается вероятной круговой погрешностью (CEP) в 90-250 метров. Это приемлемо для ядерного оружия, но недостаточно для точного поражения кинетическими боеголовками. Если CEP составляет 150 метров, вероятность попадания суббоеприпасов в цель размером с дом не превышает 6%.

Видео с удара подтверждает, что суббоеприпасы были обычными твердыми массами металла, без дополнительных функций, которые могли бы увеличить эффективность.

Угрозы для Европы

Путин активно использует "Орешник" как элемент психологического давления, демонстрируя графику со временем полета ракеты в европейские столицы. В то же время западные эксперты отмечают сомнительность таких угроз. Для создания реальной угрозы Европе России пришлось бы изготавливать десятки таких ракет ежегодно, что маловероятно из-за ресурсных ограничений.

Хотя "Орешник" является технически инновационным оружием, его эффективность выглядит переоцененной. Как отмечают эксперты, стратегически целесообразнее было бы инвестировать в более дешевые и практичные средства, например ударные беспилотники. Таким образом, реальную угрозу несут именно традиционные средства войны, а не научно-фантастические концепты вроде "искусственных метеоритов".

Ракета "Орешник" - последние новости

Ранее издание The Washington Post написало, что новая баллистическая ракета РФ вызывает обеспокоенность в НАТО из-за своих характеристик. По словам одного из экспертов, Россия может уничтожить авиабазы и военные объекты на территории Европы, используя лишь несколько "Орешников".

В то же время военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что слова Путина о возможностях ракеты "Орешник" не соответствуют действительности. Он отметил, что эта ракета является "военно-политическим действом", чтобы повлиять на украинских партнеров.

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