По его мнению, реакция со стороны стран Запада на испытания "Орешника" была не такой, на которую рассчитывал Путин.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что на месте падения обломков "Орешника" были зафиксированы запчасти, используемые в межконтинентальных баллистических ракетах "Булава".

По его мнению, реакция со стороны стран Запада на испытания "Орешника" была не такой, на которую рассчитывал Путин.

"Нидерланды нам передали три пусковые системы ЗРК Patriot, что значительно усилило противоракетную и противовоздушную оборону Украины. Кстати, Patriot может работать по боевым блокам "Орешника", или "Кедра" в украинской классификации. Также страны Запада единодушно заявили, что не снизят темпы военно-технической поддержки Украины", - отметил он в эфире Еспресо.

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Аналитик акцентировал, что разведка Великобритании заявила о том, что "Орешник", скорее всего, является рабочим названием еще проекта РС-26, который более известен в российской классификации как неосуществленный ракетный проект, прекращенный в 2011 году.

"На Западе прекрасно понимают, с чем они имеют дело. Тем более, что на месте падения обломков "Орешника" были зафиксированы запчасти, используемые в межконтинентальных баллистических ракетах "Булава". Эти ракеты стали на боевое дежурство в 2012 году. Соответственно, о каких новейших технологиях рассказывает Путин - это вопрос исключительно к нему самому", - добавил Снегирев.

Ракета Орешник - последние новости

По разным оценкам, у россиян могут быть готовыми к применению до пяти экспериментальных гиперзвуковых ракет "Орешник". Такое мнение высказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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