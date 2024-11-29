По словам Алексея Гетьмана, "Орешник" - это "военно-политическое действо".

Заявления правителя России Владимира Путина относительно ракеты "Орешник" не соответствуют действительности и направлены на западных партнеров Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, тактическое ядерное оружие маленькой мощности измеряется тоннами или десятками тонн.

"Орешник" сопоставим с ядерным оружием? Вранье. Не сопоставим. По большому счету он говорит правильно, можно сравнить с ядерным взрывом. Но можно сравнить с ядерным взрывом наименьшей мощности. Это будет не более чем ФАБ3000, или ФАБ1500. Тогда можно сравнить те же КАБы и ФАВы на уровне ядерного взрыва до очень маленького ядерного взрыва", - отметил специалист.

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Он отметил, что "Орешник" - это "военно-политическое действо", чтобы повлиять на наших партнеров:

"Уже какие-то специалисты, какие-то химики, но почему-то рассказывают о физических свойствах. И что нет аналогов, и что невозможно сбить. Это все ложь. Таких ракет они могли наделать 5-6, 3-4, 10, это с таким большим припуском. Они не стоят на потоке. сказать что их не могут поразить наши средства ПВО, или европейские - это не соответствует действительности".

Российская ракета "Орешник" - последние новости

Как сообщал УНИАН, правитель России Владимир Путин заявил, что Россия готова еще раз запустить "Орешник". По его словам, "центры принятия решений" в Киеве могут стать целью для поражения, при этом Минобороны РФ и Генштаб уже "подбирают цели" для поражения этой ракетой на территории Украины.

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