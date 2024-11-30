Ракета 'Орешник' несет угрозу не только для Украины, но и для НАТО, - The Washington Post

Эксперты считают, что Европа даже не успеет среагировать, если Путин решится атаковать регион своей новой ракетой.

Новая российская баллистическая ракета "Орешник" вызывает обеспокоенность в НАТО из-за своих характеристик. Особенно опасен ядерный потенциал оружия, сообщает The Washington Post.

Аналитик аналитического центра по вопросам безопасности CNA Декер Эвелет рассказал журналистам, что РФ может уничтожить авиабазы и военные объекты на обширной территории Европы всего несколькими "Орешниками". По его словам, с ядерным зарядом это оружие способно привести к колоссальным последствиям.

"Вероятно, "Орешник" способен доставить шесть ядерных боеголовок в Европу примерно за 15-20 минут, а благодаря скорости и траектории полета ракеты, ее будет крайне сложно перехватить", - сказал он.

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Помощник редактора по ядерным вопросам в Bulletin of the Atomic Scientists Франсуа Диас-Морин поделился, что страны договаривались не производить подобные ракеты из-за того, что они считаются слишком дестабилизирующими.

"После запуска эта ракета долетает до европейских столиц за 12-16 минут. Это очень мало времени, чтобы успеть среагировать, обнаружить ее. К этому добавляется возможность того, что внутри нескольких из них может находиться ядерная боеголовка. Это дает очень мало времени, чтобы понять, что на вас надвигается", - подчеркнул он.

Диас-Морин добавил, что даже когда Европа осознает необходимость защищать себя, она пока не в состоянии сравниться с президентом РФ Владимиром Путиным, который сосредоточил большую часть российской экономики на войну и производство оружия.

Старший научный сотрудник Института исследований мира и политики безопасности в Гамбурге Александр Граеф заявил, что Европа стоит на пороге "новой ракетной эры". Он напомнил, что в июле США и Германия объявили о планах ротации американских ракет средней дальности в Германии с 2026 года. Это вызвало негативную реакцию в России.

"Мы находимся в состоянии гонки вооружений, и она будет развиваться в течение следующих 20 лет. И я думаю, что произойдет то, что разные стороны - Россия, страны Европы, США - будут наращивать свои арсеналы, потому что у них пока нет достаточного количества оружия, чтобы эффективно его использовать и уничтожить множество целей, которые могут быть там", - объяснил Граеф.

Лидеры НАТО неоднократно оступались перед лицом ядерных угроз Путина, считает бывший российский дипломат и эксперт по контролю над вооружениями и глобальной безопасности Борис Бондарев. Он подчеркнул, что западные чиновники часто сдерживали своевременные военные поставки Украине, чтобы российский диктатор не проиграл в войне.

"Я не думаю, что в планы Москвы действительно входит развязывание ядерной войны. Оружием остается страх. Это, прежде всего, психологическая война, и я думаю, что она вполне успешна. Эта пропаганда работает. По сути, это просто непонимание того, как вести себя с Владимиром Путиным", - сказал Бондарев.

По его словам, Путин не пойдет на сделку с новым президентом США Дональдом Трампом, если это не даст ему полную победу, включая отказ Украины от членства в НАТО и сохранение под своим контролем всех оккупированных территорий. Бондарев предупредил, что это может открыть главе Кремля путь к будущей конфронтации с Европой:

"Он не хочет разделять Украину. Он хочет разделить мир. Он хочет иметь свою собственную сферу влияния, куда никто, включая США, не может войти без его разрешения. Я не знаю, почему американцы этого не видят, ведь если они пойдут на сделку с Путиным, они отдадут ему эту победу".

Ракета "Орешник" - важные новости

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, как Patriot может эффективно противодействовать "Орешнику". По его мнению, реакция со стороны стран Запада на испытания ракеты была не такой, на которую рассчитывал российский диктатор Владимир Путин.

Кроме того, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко поделился, что РФ может ударить еще 1-2 "Орешниками" по Украине. Он считает, что США было бы выгодно передать нашей стране свою новейшую систему ПВО, чтобы проверить ее в реальных боевых действиях.

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