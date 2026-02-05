Сразу несколько стран объявили о новых пакетах помощи для Украины

Речь идет о военной и энергетической помощи.

Сразу три страны-члена Европейского Союза сегодня объявили о новых пакетах помощи в поддержку потребностей Украины в области безопасности и энергетической сфере.

Помощь от Финляндии

Как говорится в пресс-релизе на сайте правительства Финляндии, Украина получит еще один груз военного снаряжения. Речь идет о 32-м пакете военной помощи. Предложение правительства согласовал президент Финляндии Александр Стубб.

В частности, общая стоимость новой помощи оценивается в 43 миллиона евро. На этот раз помощь предусматривает передачу средств финского производства, которые закуплены в рамках программы Министерства обороны по поддержке Украины.

Всего Финляндия предоставила Украине оборонной помощи на сумму 3,2 млрд евро.

В этой связи министр обороны Финляндии Антти Хякканен сделал следующее заявление:

"Финляндия продолжит поддерживать Украину путем осуществления запланированных поставок оборонного оборудования. Помимо наших собственных пакетов поддержки, мы также присоединились к нескольким коалициям возможностей с целью построения и укрепления собственных возможностей Украины. Мы хотим внести свой вклад, чтобы Украина имела право и способность защищать свое государство и народ".

Помощь от Швеции

Как говорится в сообщении на сайте правительства Швеции, новый пакет помощи для Украины объемом в 1 миллиард шведских крон направляется на поддержку энергетического сектора.

В частности, эта помощь должна способствовать удовлетворению срочных энергетических потребностей Украины и улучшению ситуации с энергоснабжением в средней и долгосрочной перспективе. Поддержка будет направлена на производство электроэнергии и ремонт разрушенной инфраструктуры.

Помощь была распределена следующим образом: 600 млн крон будет направлено в Фонд энергетической поддержки Украины и 400 млн - на Программу развития ООН.

В этой связи отмечается, что Украина должна получить различные виды энергетического оборудования, в частности, среди прочего, речь идет об электростанциях, тепловентиляторах, запасных частях и т.д.

Помощь от Польши

Как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, завершается работа над подготовкой следующего, 48-го пакета помощи для Украины. Это помощь в размере 200 млн злотых. В основном новая помощь будет включать бронированную технику для Вооруженных сил Украины.

Украина предлагает Польше дроны в обмен на другое оружие

Также польский премьер рассказал о перспективах предоставления Украине старых самолетов МиГ-29. Он договорился гибко сотрудничать с Зеленским и при необходимости менять нынешние позиции.

"Я знаю, что Украина нуждается в различных формах противовоздушной обороны, в частности в определенных типах ракет. Не во всем мы можем помочь, но если истребители МиГ будут нужны, то Польша готова передать эти самолеты", - отметил Туск.

По его словам, речь идет о взаимном обмене возможностями. В частности, Польша заинтересована в украинских дронах. Он сказал:

"Украина готова к этому обмену. Мы говорим об украинских дронах, потому что стремимся в Польше построить эффективную антидроновую оборону. Наше сотрудничество с Украиной является приоритетным. Президент Украины обратил сегодня внимание, что есть и другие важные потребности в области безопасности в поставках, которые касаются ПВО".

В свою очередь, как отметил Зеленский, украинской армии нужны польские МиГ-29, и Украина готова к обмену. Он подтвердил, что Киев готов предложить Польше дроны.

"Я честно сказал Дональду, что если есть выбор сейчас приоритета - нам нужно пройти зиму, и нам нужно соответствующее оружие для ПВО. Соответствующие ракеты, не буду сейчас вдаваться в детали. Коллеги из Польши все это записали, занотировали. Если есть возможность, мы эти ракеты также готовы обменять на современные наши дроны. Нам это просто нужно", - отметил Зеленский.

По его словам, другие партнеры не успевают с доставкой некоторых пакетов помощи, в которые входят ракеты для ПВО.

Помощь Украине от союзников

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз рассматривает возможность запрета импорта российской меди и металлов платиновой группы в рамках нового, 20-го пакета санкций.

Нидерланды намерены предоставлять Украине военную помощь в виде 3 млрд евро ежегодно до 2029 года.

