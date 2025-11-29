Подтвердить применение таких беспилотников можно будет после обнаружения их обломков.

Россия снова стала активнее применять быстрые реактивные дроны. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Киев24".

"Мы пишем о дронах типа "Шахед", "Гербера" и других типов, которые и могут быть реактивными БпЛА. Они время от времени применяются, нет массового их использования, но они попадают тоже в статистику", - отметил он.

По словам Игната, подтвердить их использование этой ночью можно будет после того, как найдутся соответствующие обломки.

Видео дня

"Но обнаруживают их и идентифицируют также и по скорости, и по параметрам полета, можно понять, что это был за дрон, поэтому более подробная информация об этом, возможно, появится позже", - добавил начальник управления коммуникаций ВС ВСУ.

Массированный удар по Украине - что известно

Ранее Воздушные силы раскрыли детали российской атаки. Во время обстрела было обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения. Из них - 596 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское - (АР Крым), около 350 из них - "шахеды". Кроме того, российские оккупанты применили 36 ракет.

В то же время в Минэнерго рассказали о последствиях российской атаки. Всего без света остались более полумиллиона потребителей в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

"В результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч на Харьковщине", - добавили в Минэнерго.

