По неофициальной информации, Украина может получить в ближайшее время определенное количество ракет ATACMS с кассетной боеголовкой.

В США впервые опубликовали уникальные архивные кадры применения ракет ATACMS с кассетной боеголовкой. В ролике показано тестовое испытание ракеты где-то в конце 1980-х годов.

Военный эксперт Фабиан Хоффманн, анализируя это видео для Newsweek, подтвердил, что это тестирование, вероятнее всего, самого первого варианта ракет M39 с кассетной боеголовкой M74.

В самом ролике, который, к сожалению, имеет очень плохое качество картинки, показан пуск ракеты и момент поражения целей кассетными суббоеприпасами. Голос за кадром в частности рассказывает, что ракеты могут помогать друг другу наводиться на цель.

"Первая ракета покидает пусковую установку и делает программный поворот к цели. Вторая ракета покидает пусковую установку и дублирует траекторию первой ракеты. ATACMS является маневровой, не баллистической ракетой", - говорится в ролике.

Стоит отметить, что на самом деле ATACMS таки является именно баллистической ракетой, но способной маневрировать на подлете к цели. Она принципиально отличается от крылатых ракет, имеющих другую траекторию подлета к цели.

Поставка ракет ATACMS Украине

За последние дни было несколько сообщений, что США предоставят Украине ATACMS, но официально этого до сих пор не подтвердили. В четверг Вашингтон обнародовал новый пакет военной помощи, но не упомянул в нем об ATACMS.

По данным The Washington Post, администрация Байдена приближается к публичному объявлению о передаче ракет. Но будут передавать модификацию с кассетной, а не унитарной фугасной боеголовкой.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что кассетный вариант ракеты будет "не таким эффективным для уничтожения крупных российских объектов в Крыму", как фугасный.

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