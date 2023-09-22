Министерство обороны США направляет дополнительный пакет помощи в сфере безопасности, чтобы удовлетворить критические потребности Украины в сфере безопасности и обороны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине 128 миллионов долларов на новую помощь по безопасности, а также 197 миллионов долларов на вооружение и оборудование в рамках ранее разрешенных передач.

Пакет включает дополнительные боеприпасы противовоздушной обороны, "чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины против воздушных нападений со стороны России сейчас и следующей зимой, когда Россия, вероятно, возобновит свои атаки на критически важную инфраструктуру Украины", - пишет CNN.

"Он также содержит артиллерийские боеприпасы и средства противотанковой борьбы, а также кассетные боеприпасы, которые еще больше усилят способность Украины продолжать контрнаступление против российских войск", – добавил Блинкен.

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На сайте Пентагону сказано, что Министерство обороны США направляет дополнительный пакет помощи в сфере безопасности, чтобы удовлетворить критические потребности Украины в сфере безопасности и обороны.

"Этот пакет включает дополнительные возможности для укрепления противовоздушной обороны Украины, поскольку она сталкивается с жестокими воздушными нападениями со стороны России, усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения, которые помогают Украине на поле боя, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы удовлетворить критические потребности Украины и помочь Украине противостоять захватнической войне России, которая продолжается", - сказано в сообщении.

Возможности в этом пакете, оцененном в 325 миллионов долларов США, включают:

ракеты ПВО АІМ-9М;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

системы противовоздушной обороны Avenger;

пулеметы калибра 50 для противодействия беспилотным летательным системам;

155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

59 легких тактических автомобилей;

подрывные боеприпасы для уборки препятствий

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Военная помощь от США - детали

США сейчас больше сосредоточены на усилении украинской системы противовоздушной обороны, чем на передаче дальнобойных ракет, таких как ATACMS. Об этом министр обороны США Ллойд Остин сообщил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-15"), которое состоялось на авиабазе в Германии.

Общий объем помощи, которую США выделяют Украине, превысила объемы помощи любой другой стране. Как пишет The Washington Post, эта сумма уже достигла отметки в $66,2 млрд. Отмечается, что $43,1 млрд - это военная помощь, $20,5 млрд - доля экономической поддержки и еще $2,6 млрд - гуманитарная помощь.

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