Температура в столице в ближайшие дни будет в пределах +19°...+23°.

В ближайшие дни в Киеве ожидается умеренная температура без жары и с периодическими дождями. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение 10-14 июня погоду в Киеве и области будет определять прохладная воздушная масса, которая будет поступать из северных широт за холодным атмосферным фронтом. Именно этому фронту удалось с началом этой недели легко отогнать жаркую погоду на юг и восток страны.

"Температура воздуха будет иметь достаточно ровный ход как ночью, так и днем: минимальная ночная в пределах +10°...+13°, максимальная дневная - комфортные +19°...+23°", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

Видео дня

Сообщается, что в течение 10 июня и ночью 11 июня погоду без осадков обусловит поле повышенного атмосферного давления, а в дальнейшем ее уже будет формировать поле пониженного давления от циклона с востока. Из-за этого 11 июня днем, в течение 12 июня и днем 14 июня ожидаются кратковременные дожди летнего характера с неравномерным распределением по территории и от небольших до умеренных по интенсивности.

Похолодание в Украине

В ближайшие дни на территории Украины жары не прогнозируется. Только сегодня повышенные температурные показатели сохранятся на востоке и юге страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в течение дня температура будет довольно комфортной, а жаркая погода останется только в южных и восточных регионах. Кратковременные дожди с грозами возможны лишь на Луганщине и частично в Черниговской области. В других регионах ожидается преимущественно ясная погода.

"Текущая неделя будет свежей, с умеренной температурой воздуха", - добавила Наталка Диденко, подчеркнув, что жара отступит даже на востоке и юге.

Вас также могут заинтересовать новости: