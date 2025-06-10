Отмечается, что этот цветок отлично подходит для сада.

Сейчас набирает популярности хаос-садоводство, которое направленное против аккуратных клумб и симметричных посадок. В этом садоводческом тренде многое остается на волю случая, но для создания такого сада важно выбрать правильные растения, среди которых эхинацея.

Издание House Digest пишет, что среди различных сортов эхинацеи одним из самых популярных является пурпурная эхинацея, чьи крупные цветы имеют оранжевую серединку и длинные пурпурные лепестки. Эти цветы похожи на маргаритки, и в сочетании с астрами и рудбекией, создают приятное для глаз визуальное эхо в ландшафте.

Каковы преимущества выращивания эхинацеи

Эти засухоустойчивые многолетники самосеются, но распространяются медленно, поэтому не захватят весь сад. Когда вы будете готовы создать новый участок хаотичного сада в другом месте, вы сможете легко собрать семена эхинацеи, чтобы посеять их на новом месте.

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Для достижения наилучших результатов сажайте их на солнце или в полутени, в хорошо дренируемой почве, богатой органическими веществами. Хотя эхинацея устойчива к засухе после укоренения, ей потребуется полив, если после посева или пересадки погода будет сухой.

Когда сеять эхинацею в открытый грунт

Если вы выращиваете растения из семян, посейте их осенью после первых заморозков. Обязательно удалите лишние растения, чтобы прорастающие сеянцы получали достаточно солнца, а также обеспечьте семенам влажный и прохладный климат в течение всей зимы.

При этом лучшее время для пересадки сажанцев - весна или осень. Однако, если летом вы захотите посадить эхинацею, то лучше это сделать, когда погода прохладная и облачная. Подождите до захода солнца, чтобы молодые растения прижились без стресса от палящего солнца.

Ранее УНИАН писал, какие цветы еще не поздно посеять в июне.

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