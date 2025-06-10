По его словам, этого от руководства России требуют простые россияне.

Помощник российского диктатора Владимира Путина, глава делегации РФ на переговорах по завершению войны Владимир Мединский заговорил о применении ракеты "Орешник" для атаки по украинской территории.

"Наше население, наши граждане требуют гораздо более жестких действий от нас", – пожаловался он в интервью на пропагандистском RT.

После этого Мединский выдал абсурдную историю о якобы "подрыве" пассажирского поезда Украиной.

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"Конечно, после этого граждане требуют: надо "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров. И нам очень трудно в этом отношении", – добавил помощник Путина.

Стоит отметить, что авария с поездом действительно была, произошла она в Брянской области России. Однако тогда подвижной состав влетел в упавший мост.

Действительно, россияне заявляли, что переправа якобы была взорвана. Однако одно из российских медиа сообщило, что, по данным следствия, мост упал около 22:20. Отмечалось, что обломки не успели убрать, и поезд врезался в них на полной скорости уже в 22:50 – через полчаса после инцидента.

Ракета "Орешник": что о возможности удара говорят эксперты

После успешной операции Службы безопасности Украины под названием "Паутина", в результате которой были поражены десятки российских самолетов, пропагандисты РФ начали призывать к удару по Украине с применением ракеты "Орешник".

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан тогда сказал, что Россия вряд ли решится еще раз запустить такую ракету по Украине.

"Это идиотизм использовать межконтинентальную баллистическую ракету, чтобы бить под себя. Вряд ли "Орешник" еще будут использовать. Это сделали один раз, чтобы просто показать, не более", – пояснил он.

В свою очередь, военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание, что россияне больше не применяли "Орешник" после удара по Днепропетровщине в 2024 году. По его словам, это свидетельствует о том, что у врага не хватает таких ракет.

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