По словам ведущего, жить в столице сейчас особенно сложно.

Украинская звездная пара Григорий и Кристина Решетники показали Киев в дыму после массированной атаки России 10 июня, и как прятались с сыновьями от взрывов.

"Жизнь без фильтров и украшений… 02:30 спускаемся в укрытие, поскольку в который раз в столице очень громко - звуки баллистики выворачивают душу наружу. Особенно больно за детей, которые каждую ночь вскакивают и испуганным взглядом ищут помощи, защиты в твоих глазах", - отметил ведущий в Instagram, опубликовав фото с детьми.

По его словам, жить в Украине, особенно в Киеве, сейчас очень сложно, поскольку россияне стремятся "поставить на колени" в первую очередь столицу.

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Но не удалось за три дня, три недели, месяцы, годы… не удастся никогда! Как бы сложно нам не было, мы пройдем этот путь ради будущего наших детей, внуков и потомков - они будут гордиться нами, живя в мирное время. Мир сломался, мир сошел с ума, его правители, доживая свой возраст, хотят добить его окончательно. Однако не удастся - его спасут наши Герои, Героини и вера и любовь в глазах наших детей. Держимся родные, мы обязательно выстоим и достойно пройдем этот путь".

Супруга ведущего Кристина Решетник опубликовала несколько stories в Instagram о том, как они пережили очередную атаку на Киев.

"Каждую ночь одно и то же. Когда эти нелюди покинут этот мир навсегда… чтобы дети спали в своих кроватях и не слышали звуки взрывов", - отметила она в подписи к одному из опубликованных фото.

На другом фото Решетник предложила запускать каждую ночь по Москве столько же целей, чтобы россияне тоже "не спали, боялись, прятались".

Напомним, как писал УНИАН, ночью 10 июня Россия запустила по Украине более 300 дронов и ракет.

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