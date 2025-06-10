Усложнение погоды ожидается и по территории Харьковской области.

В Харькове сегодня, 10 июня, будет гроза. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, непогода охватит также и Харьковскую область.

"В ближайший час с сохранением днем 10 июня по городу и по области ожидается гроза", - прогнозируют специалисты.

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Из-за непогоды на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

10 июня в Харьковской области ожидается переменная облачность. Днем существенных осадков не предвидится. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

В Харькове днем сохранится преимущественно сухая погода. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем будет колебаться в пределах 24-26°.

По данным синоптиков, в Харькове уже три дня подряд фиксируются температурные рекорды. В частности, 9 июня воздух прогрелся до +35,0°С. Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1948 году и он составлял +33,0°С.

На завтра, 11 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер изменит направление: ночью будет северный, а днем - западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью снизится до 10-15°, днем составит 21-26° тепла.

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