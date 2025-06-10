'Она молодая и злая': Трамп потроллил 'похищение' Греты Тунберг на пути в Газу

Американский президент отметил, что Израиль имел много проблем и без задержания шведской экоактивистки.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "Израилю и без того достаточно проблем", комментируя инцидент с захватом гуманитарного судна, на котором находилась экоактивистка Грета Тунберг, пишет The Telegraph.

Трамп раскритиковал Тунберг после того, как израильские военно-морские силы захватили благотворительную яхту под британским флагом, направлявшуюся в Газу. Судно, на борту которого была шведская климатическая активистка, пыталось прорвать израильскую блокаду, доставляя символическую гуманитарную помощь в рамках миссии коалиции "Флотилия свободы".

"Она странный человек. Она молодая, злая... Ей стоит пройти курсы по управлению гневом", - заявил Трамп.

Видео дня

Он добавил, что "Израиль имеет достаточно проблем и без похищения Греты Тунберг", отвергнув ее утверждения о незаконном задержании.

В ответ на инцидент Тунберг записала видеообращение, где назвала действия Израиля "похищением в международных водах" и призвала международное сообщество оказать давление на шведское правительство для ее освобождения.

Отношения Трампа и Тунберг - что предшествовало

Это не первое обострение конфликта между Трампом и Тунберг. Еще в 2019 году она демонстративно проигнорировала Трампа на заседании ООН, а ее эмоциональная речь в защиту климата стала вирусной в соцсетях.

Со своей стороны, американские правые политики продолжают критиковать Тунберг. Так, вице-президент Джей Ди Вэнс недавно пошутил, что американская демократия смогла пережить 10 лет упреков климатической активистки Тунберг, поэтому Европа сможет "пережить несколько месяцев" пребывания Илона Маска в правительстве США.

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