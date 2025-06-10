Россия массированно ударила по Киеву: в ГСЧС показали последствия (фото)

В ночь на 10 июня Киев подвергся массированной российской атаке. В результате падения обломков БпЛА зафиксированы пожары, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в разных районах города, сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
По данным спасателей, в результате ночной атаки российских захватчиков в Киеве пострадали 4 человека. Повреждения зафиксированы в семи районах столицы:
- Дарницкий - пожары возле общежития, в парке, сгорели машины во дворах. Горел трехэтажный жилой дом. Повреждена железная дорога.
- Оболонский - возник пожар в многоэтажке. Также продолжается ликвидация возгораний складских помещений.
- Шевченковский - зафиксирован ряд попаданий. Продолжается ликвидация пожара в недействующей постройке.
- Голосеевский - обломки упали на территории храма, повреждены верхние этажи бизнес-центра.
- Соломенский - возгорание обломков на крыше 16-этажки.
- Деснянский - горели авто во дворе, пожар ликвидирован.
- Подольский - возгорание нежилых помещений.
Отмечается, что к ликвидации последствий российского обстрела привлечены 441 спасатель и 102 единицы техники ГСЧС.
Ночная атака на Украину
Как сообщал УНИАН, начиная с 20 часов 9 июня и в течение ночи 10 июня российская армия атаковала Украину 322-мя средствами воздушного нападения. Основным направлением удара был город Киев, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В частности вражеские войска запустили по украинским населенным пунктам 315 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов с таких направлений. Также среди средств воздушного нападения были также две баллистические ракеты KN-23, запущенные из Воронежской области, и 5 крылатых ракет "Искандер-К", которые летели из Курской области.