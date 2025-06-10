Россия массированно ударила по Киеву: в ГСЧС показали последствия (фото)

Всего пострадало семь районов украинской столицы, четыре человека получили ранения.

В ночь на 10 июня Киев подвергся массированной российской атаке. В результате падения обломков БпЛА зафиксированы пожары, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в разных районах города, сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

По данным спасателей, в результате ночной атаки российских захватчиков в Киеве пострадали 4 человека. Повреждения зафиксированы в семи районах столицы:

Дарницкий - пожары возле общежития, в парке, сгорели машины во дворах. Горел трехэтажный жилой дом. Повреждена железная дорога.

Оболонский - возник пожар в многоэтажке. Также продолжается ликвидация возгораний складских помещений.

Шевченковский - зафиксирован ряд попаданий. Продолжается ликвидация пожара в недействующей постройке.

Голосеевский - обломки упали на территории храма, повреждены верхние этажи бизнес-центра.

Соломенский - возгорание обломков на крыше 16-этажки.

Деснянский - горели авто во дворе, пожар ликвидирован.

Подольский - возгорание нежилых помещений.

Отмечается, что к ликвидации последствий российского обстрела привлечены 441 спасатель и 102 единицы техники ГСЧС.

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Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, начиная с 20 часов 9 июня и в течение ночи 10 июня российская армия атаковала Украину 322-мя средствами воздушного нападения. Основным направлением удара был город Киев, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В частности вражеские войска запустили по украинским населенным пунктам 315 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов с таких направлений. Также среди средств воздушного нападения были также две баллистические ракеты KN-23, запущенные из Воронежской области, и 5 крылатых ракет "Искандер-К", которые летели из Курской области.

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