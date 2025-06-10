Температура снизится по всей стране, только на востоке и юге местами еще будет прогреваться до +29°.

В течение этой недели в Украине будет царить умеренный температурный режим, ведь с северо-запада поступает прохладная воздушная масса. Сегодня, 10 июня, еще будет сухо и преимущественно солнечно, а со среды ожидается новый атмосферный фронт с кратковременными дождями. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

Как сообщается, в течение 10-12 июня в Украину будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада, поэтому жаркая погода отойдет из большинства областей. Ночи уже будут с температурой +8°...+14°, а днем во многих областях от +18° до +24°. На юге и востоке будет теплее: ночью +16°...+22°, +23°...+29°.

В течение 10 июня и ночью 11 июня в поле повышенного давления будет преобладать погода без осадков. В то же время уже днем 11 и в течение 12 июня атмосферный фронт будет обусловливать неустойчивую погоду с кратковременными дождями, местами с грозами. Сначала фронт будет влиять на западные, северные и центральные области, а в четверг отойдет из западных областей в юго-восточном направлении.

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В пятницу, 13 июня, атмосферное давление начнет повышаться, поэтому погода уже будет преобладать без осадков, кроме северо-восточных областей.

В Киеве в ближайшие дни жары также не будет, столбики термометров покажут комфортные +19°...+23°. В столице также периодически будут идти дожди. Синоптики прогнозируют осадки на 11, 12 и 14 июня.

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