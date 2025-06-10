Продолжается дроновая атака.

Российская Федерация в очередной раз атакует Украину ударными дронами типа "шахед", об опасности оповестили жителей многих областей.

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Обновлено в 00:38: До 10 групп беспилотников движутся из Николаевской области в Одесскую область.

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Обновлено в 00:34: Мимо Белой Церкви несколько групп ударных БПЛА, курсом на Житомирщину.

Обновлено в 00:28: На Харьковщине новые группы ударных дронов летят мимо Золочева/Люботин в направлении Полтавщины.

Обновлено в 00:23: Более 10 новых групп "шахедов" фиксируют на севере Черниговщины, курс - Киевщина.

Обновлено в 00:19: Скоростная цель через Запорожскую область, жители Запорожья - в укрытие.

Обновлено в 00:13: Угроза для Полтавщины, до 30 беспилотников в разных районах.

В официальном Telegram-канале Киевской городской военной администрации сообщают о работе сил противовоздушной обороны.

Обновлено в 00:08: Кременчуг, находитесь в безопасных местах. Несколько "шахедов" в направлении города.

Обновлено в 00:06: На Черкасщине фиксируют БПЛА курсом на Смелу.

Обновлено в 00:02: Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях - в направлении Киева летит "шахед".

В 23:34 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. Кроме того, согласно последним сообщениям, российские дроны фиксируют на Днепропетровщине (курсом на Никополь, в районе Синельниково и на севере области), Киевщине (мимо Ржищева, Кагарлык и Яготин в направлении Белой Церкви) и Николаевщине (курсом на Первомайск).

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