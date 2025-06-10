Такие румяна должны быть достаточно розовыми, считает эксперт.

Румяна являются неотъемлемой частью любой косметички. Благодаря такой косметике вы не просто добавляете цвета своему лицу, но и делаете его теплее и свежее. Однако найти румяна, которые подойдут именно вам, может быть сложной задачей. Поэтому в таком случае на помощь приходит популярный визажист знаменитостей Патрик Та, который объяснил, какой цвет румян лучше всего использовать, передает Parade.

В частности он рекомендует использовать румяна теплого оттенка, чтобы добавить насыщенности. Однако они должны быть не очень оранжевыми, чтобы перекрыть более светлый тон кожи. По его словам, эти румяна достаточно розовые, чтобы осветлить кожу. Также такие румяна больше подходят для стареющей кожи, чем пудра, ведь они являются несколько увлажняющими.

Как правильно наносить румяна?

Сначала Патрик начинает наносить кремовые румяна на щеки пальцами, растушевывая их вверх к области под глазами, чтобы был свежий и подтянутый эффект.

"Чтобы зафиксировать макияж и продлить время его ношения, он легонько наносит фиксирующую пудру на румяна с помощью пушистой кисти, сосредоточившись на равномерном распределении, а затем мягко вдавливает ее в кожу, особенно в области под глазами", - добавили в Parade.

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