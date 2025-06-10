Под вражеской атакой было 4 района области, но больше всего пострадала Бориспольская громада.

В результате российской массированной атаки в Киевской области был поврежден инфраструктурный объект, там возник пожар на площади 2,5 тыс кв. м. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан в эфире Киев24.

По ее словам, всего этой ночью 4 района области было под вражеской атакой.

"Но больше всего пострадала Бориспольская община. В результате комбинированной атаки был поражен один из инфраструктурных объектов. На данный момент пожар там уже ликвидирован. На ликвидации пожара работали более 100 спасателей и 35 единиц техники. Пожар ликвидирован на площади 2,5 тыс км м", - отметила Рубан.

Видео дня

Она добавила, что в Бориспольском районе не было пострадавших, по другим районам ситуация еще уточняется. Уточняется также количество поврежденных и разрушенных зданий, автомобилей.

Ночная атака РФ - новости

Как сообщал УНИАН, значительные разрушения и пострадавшие в результате массированной атаки РФ этой ночью есть в Киеве и Одессе.

Как отметил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко, в течение ночи враг беспрестанно атаковал Киев ударными дронами гражданскую инфраструктуру. Повреждения зафиксированы в 7 из 10 районов столицы. Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Горели машины и складские помещения.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в столице в результате ночной атаки пострадали четыре человека, всех медики госпитализировали.

В Одессе российские "шахеды" попали по роддому и жилым домам. По данным областной прокуратуры, в результате атаки погибли двое мужчин. Пострадали девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы - острая реакция на стресс.

Вас также могут заинтересовать новости: