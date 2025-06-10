Тесты на знание ПДД часто проходят водители-новички, которые хотят хорошо освоить правила. Но даже опытным автомобилистам важно периодически себя проверять, ведь со временем знания забываются. А неправильное выполнение маневра может быть опасно для жизни.
Мы опубликовали непростой тест, который требует хорошего понимания дорожных знаков и разметки. Только люди с глубокими знаниями правил смогут дать правильный ответ.
Тест на знание ПДД - кто может развернуться
Эту задачу подготовил YouTube-канал "За!Правилами". На картинке показаны два автомобиля, которые хотят сделать разворот перед перекрестком. Красная машина при этом находится в правой полосе, а синяя - в левой.
Вам нужно выбрать только один верный вариант ответа:
- водитель №1 нарушает правила;
- водитель №2 нарушает;
- нарушают оба;
- оба едут по правилам.
Чтобы решить этот тест ПДД, сначала рассмотрим дорожную разметку. На картинке это линия 1.18 "Направления движения по полосам". В данном случае можно поворачивать и разворачиваться из крайней левой полосы, а из правой - только поворачивать налево и далее ехать прямо. Это означает, что красный автомобиль точно нарушает ПДД.
Но что говорят дорожные знаки? Может синий автомобиль тоже неправ? На картинке присутствуют знак 5.7.2, который обозначает дорогу с односторонним движением, и 3.23, который запрещает поворачивать налево. Ни один из них не касается разворота, поэтому первому водителю ничего не мешает.
Правильный ответ на тест на ПДД Украины: №2. Только красный автомобиль совершит нарушение, если развернется. А синий может выполнять маневр.