Рассмотрите дорожные знаки и ответьте, какая машина разворачивается по правилам.

Тесты на знание ПДД часто проходят водители-новички, которые хотят хорошо освоить правила. Но даже опытным автомобилистам важно периодически себя проверять, ведь со временем знания забываются. А неправильное выполнение маневра может быть опасно для жизни.

Мы опубликовали непростой тест, который требует хорошего понимания дорожных знаков и разметки. Только люди с глубокими знаниями правил смогут дать правильный ответ.

Тест на знание ПДД - кто может развернуться

Эту задачу подготовил YouTube-канал "За!Правилами". На картинке показаны два автомобиля, которые хотят сделать разворот перед перекрестком. Красная машина при этом находится в правой полосе, а синяя - в левой.

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Вам нужно выбрать только один верный вариант ответа:

водитель №1 нарушает правила; водитель №2 нарушает; нарушают оба; оба едут по правилам.

Чтобы решить этот тест ПДД, сначала рассмотрим дорожную разметку. На картинке это линия 1.18 "Направления движения по полосам". В данном случае можно поворачивать и разворачиваться из крайней левой полосы, а из правой - только поворачивать налево и далее ехать прямо. Это означает, что красный автомобиль точно нарушает ПДД.

Но что говорят дорожные знаки? Может синий автомобиль тоже неправ? На картинке присутствуют знак 5.7.2, который обозначает дорогу с односторонним движением, и 3.23, который запрещает поворачивать налево. Ни один из них не касается разворота, поэтому первому водителю ничего не мешает.

Правильный ответ на тест на ПДД Украины: №2. Только красный автомобиль совершит нарушение, если развернется. А синий может выполнять маневр.

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