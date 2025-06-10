Неделю врачи боролись за его жизнь.

До 6 возросло количество погибших от атаки РФ по Сумам 3 июня. Об этом сегодня сообщил в Telegram Сумской городской голова Александр Лысенко.

"В больнице умер 17-летний парень, который пострадал в результате вражеского обстрела Сум 3 июня. Почти неделю врачи боролись за его жизнь. Количество погибших в результате той атаки возросло до 6 человек", - говорится в сообщении.

Удар по Сумам

Как сообщал УНИАН, 3 июня россияне совершили обстрел города Сумы из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В Сумском городском совете сообщили о пяти попаданиях в трех районах города, пострадали гражданские. Было известно в тот день о трех погибших и 25 раненых, из которых 6 - в тяжелом состоянии (трое детей и трое взрослых).

Видео дня

На следующий день в Министерстве здравоохранения информировали, что после удара по Сумах медицинская помощь понадобилась 25 людям: 24 пострадавших остаются на лечении, из них 12 взрослых и трое детей - в стационарных отделениях. Погибли четыре человека, двое из них скончались в больнице.

Также 4 июня мэр Сум информировал, что до пяти возросло количество жертв в результате российского удара по Сумской общине 3-го июня - в больнице умерла 86-летняя пострадавшая.

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