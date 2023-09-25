Получение этих снарядов "изменит правила игры", считает Райс.

Соединенные Штаты могут объявить о решении передать Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью уже на этой неделе. Такое заявление сделал бывший спецпомощник командующего ВСУ Валерия Залужного, президент Американского университета в Киеве Дэн Райс.

"На этой неделе, вероятно, будет одобрено решение по кассетным ракетам HIMARS", – сказал он в комментарии Newsweek, ссылаясь на "американских лиц, которые принимают решения", и тех, кто должен осуществить поставку этих снарядов в Украину.

"Получение согласия на передачу HIMARS DPICM на этой неделе изменит правила игры. Скорее всего, они появятся на поле боя на следующей неделе без необходимости проведения обучения и изменений, что будет иметь огромное значение. Когда эти ракеты запускаются, они преодолевают звуковой барьер. Для меня это звук свободы", – подчеркнул Райс.

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Оружие для Украины: важные новости

Украина получила танки Abrams американского производства. Этот факт подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Они уже готовятся усилить бригады украинских военных.

Ранее США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 325 млн долларов. В него войдут, в частности, дополнительные боеприпасы для противовоздушной обороны.

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