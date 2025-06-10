Организация масштабного ответа на операцию "Паутина" была бы сродни признанию того, что Украина нанесла серьезный удар по России, а этого Кремль пытается избежать.

После атаки украинских беспилотников на российские аэродромы и уничтожения более множества бомбардировщиков, украинцы готовились к ответным действиям Москвы. Однако, как пишет CNN, пока что ответ России на операцию Украины лишь вызывает вопросы о способности Путина обострить войну и добиться возмездия. И, как говорят аналитики, причиной тому являются несколько ограничений, и первое из них – политическое.

Организация масштабного ответа на операцию "Паутина" была бы сродни признанию того, что Украина нанесла серьезный удар по России — впечатление, которого Кремль изо всех сил старался избежать, сказала Катерина Степаненко, аналитик по России в Институте изучения войны.

Путин также столкнулся с материальными ограничениями.

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"Ответ России ограничен количеством силы, которую она постоянно использует", — сказал Уильям Альберк, бывший сотрудник НАТО по контролю над вооружениями, а теперь работающий в аналитическом центре Stimson Center.

Угроза "Орешника"

В то же время некоторые российские блогеры призвали нанести удар с использованием баллистической ракеты "Орешник", которая была представлена ​​Путиным в прошлом году и до сих пор использовалась против Украины только один раз.

Хотя Путин часто хвалит свою новую ракету, у нее ограниченное применение, сказал аналитик Марк Галеотти.

"Орешник" действительно предназначен для определенного типа целей. Он не такой точный… и это не уничтожитель бункеров", — сказал он CNN, имея в виду, что ракете будет трудно уничтожить ключевые производственные и центры принятия решений, которые Украина переместила глубоко под землю. "Если вы собираетесь ее развернуть… вы хотите, чтобы у нее была цель, которая достойна названия".

Одной из таких целей могут быть Служба безопасности Украины, которая руководила операцией "Паутина", сказал он.

"Но это не то, что можно сделать быстро", — предупредил он. "В некотором смысле Путин уже использовал большую часть имеющихся в его распоряжении рычагов эскалации, а это значит, что у него нет возможности для четкого наказания".

Наступление на фронте

Хотя Путин может быть ограничен в своей способности ответить на впечатляющую операцию Украины одной из своих собственных операций, это может не иметь значения на поле боя, сказал Галеотти.

Вопрос в том, "готов ли Путин принять любой ущерб, который произойдет на внутреннем фронте, именно ради его медленного истощения", — сказал Галеотти.

Операция "Паутина" - новости

Как писал УНИАН, из-за произошедшего на российских аэродромах со стратегической авиацией, был напуган Пентагон... США уже работают над тем, чтобы научиться обороняться в случае подобных угроз.

Также стало известно, что российские оккупанты начали строительство укрытий для своих самолетов. Это происходит на военных аэродромах в Севастополе, Саках, Гвардейском и Кировском, после успешной операции СБУ по уничтожению стратегической авиации врага.

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