Случаи срыва работников ТЦК случаются, однако это скорее ситуативные случаи, отметил Иван Тимочко.

Система ТЦК работает в пользу Украины и пытается "самоочищаться" от негативных случаев. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Но когда ее травят и только тыкают на негатив - это пружина, которая сжимается. И конечно бывают ситуации, у всех есть человеческий фактор, когда бывает срыв, эмоции. Поэтому когда мы акцентируем на работниках ТЦК - мы должны также подходить с уважением к тем людям, на которых возложена крайне необходимая работа по защите Украины", - сказал Тимочко.

В то же время он добавил, что пока в Украине идет война, люди "слышат только голос уклонистов". Ведь военные заняты другими делами на фронте.

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"Военные не имеют такого количества доступа к социальным сетям. Военные не могут распространять, бегать за другими и снимать ролики. Но военные знают об этой ситуации. И рано или поздно они начнут спрашивать - почему вы уклонялись, почему поливало грязью. Это очень тонкая грань, о ней сейчас не принято говорить, ведь она не формирует электоральные базы. А уклонисты и так очень запуганы и нельзя нарушать их личное пространство", - добавил Тимочко.

Мобилизация в Украине: важные новости

Накануне журналисты Le Monde отмечали, что на фоне острой потребности в личном составе, все больше украинских подразделений начинают переходить к системе рекрутинга. При этом все делают ставку на разные вещи: где-то на плакатах изображены солдаты с суровыми лицами, на других - простые слоганы.

Между тем спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в странском парламенте пока нет законопроектов о возможности мобилизации в армию молодых людей от 18 лет.

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