Не пожалели четырех 'Кинжалов': Игнат раскрыл последствия атаки РФ на аэродром в Дубно

Он отметил, что там враг даже не пожалел 4 ракет "Кинжал".

В результате вчерашней атаки по украинскому аэродрому есть поражение и определенное повреждение инфраструктуры.

Об этом сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. При этом он не называл, что речь идет об аэродроме в городе Дубно Ровенской области и не уточнял о каких поражениях говорит.

"Россия уже не впервые атакует военные аэродромы, потому что донимает их наша авиация. Вчера действительно такой случай был - один из оперативных аэродромов был под ударом не только "Шахедов", но и не пожалел противник четыре ракеты "Кинжал". Все они были уничтожены. Но, к сожалению, последствия есть - есть поражение, определенное повреждение инфраструктуры. Это усложняет нам работу, но атака была отражена, как и предыдущие", - подчеркнул он.

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По его словам, враг атакует не только потому, что хочет дать ответ на украинские удары по российским аэродромам, а потому, что наша авиация работает ежедневно и донимает врага довольно мощно, обеспечивая поддержку наземным войскам.

"Наши летчики, идя на удар группой самолетов, отрабатывают по врагу также, даже устаревшими советскими самолетами СУ-27 и МиГ-29, а не только F-16 и "Миражом". И когда нанесли удар и уходят от вражеских ракет, то иногда по одному самолету может враг направлять 4 - 6 ракет и это чрезвычайный риск", - рассказал Игнат.

По его словам, поэтому наши пилоты применяют средства поражения по вражеским самолетам, а также наземным целям и представляют для врага угрозу, поэтому военные аэродромы находятся под вниманием противника.

Атака на аэродром в Дубно

Как сообщал УНИАН, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отмечал, что россияне бьют по гражданским в населенных пунктах, а 9 июня они пытались поймать военную цель в Дубно, где есть аэродром.

Дикий добавил, что уничтожение украинской военной авиации - цель россиян с начала полномасштабного вторжения.

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