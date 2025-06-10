Астрологи назвали четыре знака Зодиака, представителей которых ожидает особенно непростой период на текущей неделе до 15 июня, именно их звезды могут подвергнуть проверке на прочность.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Близнецы
Вас может выбить из колеи внезапная перемена в привычной рутине. Финансовые или бытовые вопросы потребуют срочного вмешательства. Важно сохранять спокойствие и не упрямиться, когда стоит идти на компромисс.
Лев
Эмоциональный фон может быть нестабильным. Родственные и семейные связи станут источником тревоги, вас могут втянуть в чужие переживания. Постарайтесь не терять границы и не брать на себя чужую боль.
Весы
Вас может штормить на фоне нерешенных вопросов в отношениях - как личных, так и рабочих. Окружающие будут требовать от вас ясности, но и вам самим сначала нужно разобраться в себе.
Козерог
Неделя бросит вызов вашему терпению. Дела будут продвигаться медленнее, чем хотелось бы, а излишний контроль только усилит напряжение. Иногда полезно отпустить ситуацию и дать ей развиваться без давления.
Напомним, ранее астрологи рассказали, что у пяти знаков Зодиака с 9 июня началась "белая полоса" в жизни.