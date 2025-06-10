В списке есть знаки Близнецы и Лев.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, представителей которых ожидает особенно непростой период на текущей неделе до 15 июня, именно их звезды могут подвергнуть проверке на прочность.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Близнецы

Вас может выбить из колеи внезапная перемена в привычной рутине. Финансовые или бытовые вопросы потребуют срочного вмешательства. Важно сохранять спокойствие и не упрямиться, когда стоит идти на компромисс.

Лев

Эмоциональный фон может быть нестабильным. Родственные и семейные связи станут источником тревоги, вас могут втянуть в чужие переживания. Постарайтесь не терять границы и не брать на себя чужую боль.

Весы

Вас может штормить на фоне нерешенных вопросов в отношениях - как личных, так и рабочих. Окружающие будут требовать от вас ясности, но и вам самим сначала нужно разобраться в себе.

Козерог

Неделя бросит вызов вашему терпению. Дела будут продвигаться медленнее, чем хотелось бы, а излишний контроль только усилит напряжение. Иногда полезно отпустить ситуацию и дать ей развиваться без давления.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что у пяти знаков Зодиака с 9 июня началась "белая полоса" в жизни.

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