В столице большое количество локаций, где есть повреждения и пожары после ударов.

Во время воздушной атаки в ночь с 9 на 10 июня основной удар врага был направлен против столицы Украины. Россия атаковала Киев большим количеством средств практически со всех сторон. Об этом сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Была атакована столица Украины, атакована Одесская область. Основной удар, конечно, был по Киеву. Вы видите большое количество локаций, где есть повреждения, пожары", - отметил он.

Игнат рассказал, что враг запустил по Украине 322 средства воздушного нападения. Украинской ПВО удалось обезвредить 284 воздушные цели, в том числе ракеты, ударные БПЛА, в том числе имитаторы, а также две северокорейские баллистические ракеты KN-23.

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По словам начальника управления коммуникаций, последняя атака была непростой, особенно для столицы.

"Неоднократно Киев подвергался таким атакам, как сегодня, с большим количеством средств воздушного нападения - и баллистические ракеты, и крылатые, и дроны атаковали со всех сторон практически - с севера, юга, востока и запада, заходили на столицу, окружая ее с разных направлений, нанося удары. Это, конечно, усложняет работу ПВО", - подчеркнул он.

По его словам, для отражения атаки задействовались, в частности, армейская авиация, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы, также работали экипажи зенитных дронов.

Отвечая на вопрос о шариках, найденных киевлянами после ночного обстрела, Игнат отметил, что боевая часть вражеских средств бывает разная:

"Это могут быть термобарические, осколочно-фугасные боеприпасы или и начиненные шрапнелью".

Шрапнель, подчеркнул он, предназначена для того, чтобы обломки разлетались на как можно большие расстояния и чтобы пострадало как можно больше людей и техники. Игнат добавил, что во время таких атак людям нельзя находиться на улицах, потому что эти элементы смертельно опасны.

Российская атака по Киеву 10 июня

Как писал УНИАН, в ночь на 10 июня Киев подвергся массированной российской атаке. В результате падения обломков БпЛА зафиксированы пожары, разрушения жилых и нежилых зданий, повреждения инфраструктуры в разных районах города.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате ночной атаки в Киеве пострадали 4 человека. Повреждения зафиксированы в семи районах столицы.

В частности, в Дарницком произошли пожары возле общежития, в парке, сгорели машины во дворах. Загорелся трехэтажный жилой дом, повреждена железная дорога. На Оболони возник пожар в многоэтажке, также там продолжается ликвидация возгораний складских помещений. В Шевченковском районе зафиксирован ряд попаданий.

В Голосеевском обломки упали на территории храма, кроме того, повреждены верхние этажи бизнес-центра. Возгорание крыши 16-этажки произошло в Соломенском районе, а в Деснянском и Подольском горели соответственно авто во дворе и нежилые помещения.

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