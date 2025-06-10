Оболонь была одной из главных мишеней россиян.

Этой ночью россияне массированно атаковали Киев, есть значительные разрушения по всему городу и пострадавшие.

Как рассказал начальник Киевской ОГА Тимур Ткаченко, в течение ночи враг беспрестанно атаковал Киев ударными дронами, целясь по гражданской инфраструктуре.

"Повреждения получили 7 районов столицы. Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Горели машины и складские помещения", - отметил он.

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Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в столице в результате ночной атаки пострадали четыре человека, всех медики госпитализировали.

По его данным, в Шевченковском районе возник пожар в здании бизнес-центра, в Соломенском районе - пожар в многоэтажном доме. Также в Подольском обломки БПЛА упали на двух локациях.

Как рассказал "Суспільному" глава Оболонской РГА Кирилл Фесик, в Оболонском районе Киева в многоэтажке произошло возгорание на 1 и 2 этажах. Повреждения получили 18 квартир.

"Оболонь была одной из главных мишеней. Большое количество взрывов и большое количество возгораний. Жилой сектор частично пострадал", - сказал Фесик.

Российские атаки

Напомним, минувшей ночью РФ запустила по Украине 500 ракет и БПЛА. Большинство БПЛА и ракет обезврежено, но есть попадания в 10 локациях и падение обломков в 17 локациях.

Ровенская область подверглась мощному воздушному удару врага. Глава Ровенской ОГА Коваль отметил, что, по предварительной информации, одно гражданское лицо ранено. Он отметил, что над областью силы ПВО уничтожили большое количество вражеских целей.

Город Дубно принял на себя львиную долю этого удара, потому что именно там находится военный аэродром.

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