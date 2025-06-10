По его заявлению, причиной убийства стала бытовая ссора.

В Бельгии 6 июня были жестоко убиты 46-летняя украинка и ее 6-летняя дочь, в преступлении спустя день сознался 16-летний сын семьи.

Как пишет De Morgen, во время допроса он назвал очень "банальную" причину: бытовая ссора из-за карманных денег или школы. Однако прокуратура Бельгии пока сомневается в истинности мотива.

"В своем допросе он называет конкретную причину убийства, но она настолько банальна, что ее нужно расследовать дополнительно. Что именно происходило у него в голове, также нужно выяснить", — говорит пресс-секретарь прокуратуры Лёвена Сара Каллеверт.

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Кроме того, нашлись свидетели, которые подтвердили, что подросток уже говорил о смерти своей матери и сестры за несколько дней до пожара.

Как рассказала изданию HLN старшая дочь семьи, которая в настоящее время живет в Ирландии, вскоре после пожара ей позвонил брат, который сообщил ей плохие новости. Это было еще до того, как он признался.

однако она не сообщила подробностей того, что именно рассказал ей брат во время звонка.

Пока подросток останется под стражей на 30 дней, будет проведено дальнейшее обследование его психического состояния. Также возможно, что судья по делам несовершеннолетних примет решение о передаче украинского мальчика и его суду как взрослого. Это возможно в случае "очень серьезных фактов" и после консультации с многопрофильной группой психологов и психиатров.

Убийство украинок в Бельгии - что известно

Утром 6 июня в Хаасроде в доме священника убили 46-летнюю женщину и ее 6-летнюю дочь, после чего помещение было подожжено. Местные жители увидели дым и вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли на место, женщина была мертва, но ребенок еще был жив, однако вскоре умер, несмотря на попытки врачей его спасти.

16-летний сын женщины был в школе во время пожара и изначально не рассматривался в качестве подозреваемого.Однако после пятичасового допроса он признался, что нанес ножевые ранения матери и сестре и поджег дом.

Семья переехала в Бельгию три года назад. Отец семьи - военный, он живет в Украине.

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