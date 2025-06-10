Основным направлением удара россиян была столица Украины.

Начиная с 20 часов 9 июня и ночью 10 июня российская армия атаковала Украину 322-мя средствами воздушного нападения. Основным направлением удара был город Киев, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В частности, вражеские войска запустили по украинским населенным пунктам 315 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов разных типов по таким направлениям, как Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Среди средств воздушного нападения были также две баллистические ракеты KN-23, запущенные из Воронежской области, и пять крылатых ракет "Искандер-К", летевших из Курщины.

Как отметили в Воздушных силах, нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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"По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбиты огневыми средствами, 64 - локационно потеряны", - говорится в сообщении.

Среди сбитых целей – 213 "шахедов", 2 баллистических ракеты KN-23 и 5 крылатых ракет "Искандер-К".

В Воздушных силах сообщили, что зафиксировано попадание в 11 локациях, а падение обломков сбитых целей в 16 локациях.

Последствия ночного удара РФ по Украине

Как писал ранее, в Киеве 10 июня есть значительные разрушения и пострадавшие. По словам начальника Киевской ОВА Тимура Ткаченко, повреждения получили 7 районов столицы, есть возгорание в многоэтажках и частных домах. Также пылали автомобили и складские помещения. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в столице в результате ночной атаки пострадали четыре человека, всех госпитализировали.

Также оккупанты ударили по Одессе. Там погибли двое мужчин, еще 9 человек пострадали. По предварительным данным, враг применил более 10 БПЛА. Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.

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