Для очищения проблемного участка, в частности, понадобится спирт.

Летом автомобилисты сталкиваются с сезонной проблемой – нужно отмывать ветровое стекло от мошек, особенно после поездок за городом. Кроме того, остается актуальной еще одна проблема – периодически приходится избавляться от следов жизнедеятельности птиц. Поэтому самое время разобраться, чем отмыть лобовое стекло от мошек и птичьего помета.

И мошки, и помет птиц очень быстро засыхают на нем летом, поэтому иногда приходится пользоваться подручными средствами, чтобы быстро в домашних условиях избавиться от таких "дорожных подарков".

Есть два надежных метода избавления от таких видов загрязнения – понадобится всего несколько ингредиентов.

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Как удалить засохших насекомых с лобового стекла и мошек – первый метод

Чтобы избавиться от такого загрязнения, можно использовать средство для посуды. Желательно, чтобы оно было максимально нейтральным, то есть не содержало ни ароматизаторов, ни красителей. Также понадобится 70% спирт, тряпка для мытья стекла и обычные белые бумажные салфетки.

Вот как удалить птичий помет со стекла или засохших мошек:

Налейте немного моющего средства в теплую воду.

Окуните тряпку в воду и смочите засохшую грязь.

Когда засохшая грязь "отойдет", аккуратно ототрите ее, промойте тряпку и уберите остатки загрязнения.

Смочите салфетку спиртом и тщательно оттирайте поверхность до блеска.

Важно следить за тем, чтобы спирт не попадал на резиновые элементы ветрового стекла или дворников, поскольку из-за него они могут пересохнуть.

Как удалить следы от птичьего помета и мошек на лобовом стекле – второй метод

Чтобы поверхность стала чистой, можно использовать газировку без сахара. Лучше всего взять напиток, который содержит лимонную кислоту. Нужно нанести газированную воду на тряпку для стекла и размочить грязь. Важно не оставлять напиток на поверхности на длительное время, поскольку есть угроза того, что из-за кислоты могут появиться пятна. Вот чем отмыть следы от мошек на машине и помета реально очень просто.

Потом смойте газировку салфеткой, смоченной в спирте. Обратите внимание, что с такой целью не стоит использовать спирт 96%, поскольку есть угроза того, то он попадет на резиновые элементы, которые находятся вокруг стекла, и на дворниках, и из-за этого они могут пересохнуть.

Ранее УНИАН писал, как защитить машину от птичьего помета. Журналисты выяснили, что с такой целью можно использовать обычный кондиционер для волос.

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